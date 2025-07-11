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Нападение на врача в Запорожье: появились детали инцидента в больнице
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Нападение на врача в Запорожье: появились детали инцидента в больнице
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Нападение на врача в Запорожье: появились детали инцидента в больнице

Киев • УНН

 • 2666 просмотра

В Запорожье мужчина с ножом напал на врача, нанеся ему резаные раны. Нападавший, бывший военный с инвалидностью, выломал дверь, ранив еще одного врача.

Нападение на врача в Запорожье: появились детали инцидента в больнице

Вчера в одной из больниц Запорожья мужчина совершил нападение на врача. Полиция задержала нападавшего. УНН стали известны детали инцидента.

В одном из медучреждений Запорожья мужчина с ножом заскочил в кабинет врача, вел себя агрессивно, крушил мебель и пытался причинить ему телесные повреждения.

Как стало известно УНН, мужчина ножом нанес врачу несколько резаных ран, после чего врачу удалось запереть нападавшего в отдельном кабинете. Но тот выломал дверь - чем ранил еще одного врача.

О нападавшем также известно, что он бывший военный. Имеет третью группу инвалидности из-за травм, полученных во время службы в армии.

Как пишут местные СМИ, мужчина в 2022 году пошел добровольцем и служил под Авдеевкой. После получения ранения был демобилизован. Со временем ему была предоставлена третья группа инвалидности, но как гражданский, а не военный. Как рассказали родители мужчины, именно такая несправедливость и могла стать причиной его действий.

Напомним 

В июне УНН сообщал, что в Винниках на Львовщине мужчина совершил нападение с ножом на четырех женщин. Две из них, 80-летняя мать и 56-летняя сестра подозреваемого, погибли, еще две женщины госпитализированы с ранениями.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Запорожье
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