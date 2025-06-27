Чоловік на Львівщині напав з ножем на чотирьох жінок: дві загинули, ще дві отримали поранення

У місті Винники на Львівщині стався інцидент з холодною зброєю. Чоловік скоїв напад із ножем на чотирьох жінок. Дві з ниж загинули, ще дві отримали поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Львівської області.

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Двоє з них - 80-річна мати та 56-річна сестра підозрюваного - загинули на місці. Ще дві жінки - інша сестра та 75-річна сусідка - отримали поранення та були госпіталізовані.

Про факт вбивства у приватному будинку до поліції повідомили очевидці. На місце події оперативно прибули поліцейський офіцер громади, слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №1, оперативники карного розшуку та інші спецпідрозділи.

Як встановили правоохоронці, до нападу причетний 47-річний місцевий мешканець. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває розслідування, поліцейські з’ясовують усі обставини події та вирішують питання щодо правової кваліфікації злочину.

Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.

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