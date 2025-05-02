В Одесі на Куликовому полі чоловік з ножами напав на поліцейських, є поранені

На Куликовому полі в Одесі чоловік накинувся з двома ножами на поліцейських, є поранені, передає УНН із посиланням на ГУ НП в Одеській області.

Чоловік накинувся з двома ножами на правоохоронців, які несли службу з охорони громадського порядку, спричинивши їм ножові поранення. З метою відбиття нападу та затримання правопорушника, поліцейський застосували вогнепальну зброю щодо нападника - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, нападника з пораненнями госпіталізовано. Також унаслідок отриманих ножових поранень госпіталізовано поліцейських.

На місці працює слідчо-оперативна група.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за статтею 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Нагадаємо

2 травня 2014 році відбулись масові заворушення на Грецькій площі та на Куликовому полі в Одесі. Тоді внаслідок сутичок між учасниками "Євромайдану" та учасниками руху "Антимайдан" та пожежі у Будинку профспілок загинули 48 людей.