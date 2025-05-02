В Одессе на Куликовом поле мужчина с ножами напал на полицейских, есть раненые

На Куликовом поле в Одессе мужчина набросился с двумя ножами на полицейских, есть раненые, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Одесской области.

Мужчина набросился с двумя ножами на правоохранителей, которые несли службу по охране общественного порядка, причинив им ножевые ранения. С целью отражения нападения и задержания правонарушителя, полицейские применили огнестрельное оружие в отношении нападавшего - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, нападавший с ранениями госпитализирован. Также в результате полученных ножевых ранений госпитализированы полицейские.

На месте работает следственно-оперативная группа.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Напомним

2 мая 2014 года произошли массовые беспорядки на Греческой площади и на Куликовом поле в Одессе. Тогда в результате столкновений между участниками "Евромайдана" и участниками движения "Антимайдан" и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек.