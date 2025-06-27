Мужчина на Львовщине напал с ножом на четырех женщин: две погибли, еще две получили ранения

В городе Винники Львовской области произошел инцидент с холодным оружием. Мужчина совершил нападение с ножом на четырех женщин. Две из них погибли, еще две получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Львовской области.

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Двое из них - 80-летняя мать и 56-летняя сестра подозреваемого - погибли на месте. Ещё две женщины - другая сестра и 75-летняя соседка - получили ранения и были госпитализированы.

О факте убийства в частном доме в полицию сообщили очевидцы. На место происшествия оперативно прибыли полицейский офицер общины, следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции №1, оперативники уголовного розыска и другие спецподразделения.

Как установили правоохранители, к нападению причастен 47-летний местный житель. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжается расследование, полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и решают вопрос о правовой квалификации преступления.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации.

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