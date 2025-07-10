Заскочив у кабінет з ножем і розтрощив меблі: у Запоріжжі чоловік напав на лікаря

Сьогодні, 10 липня, в одному із медзакладів Запоріжжя чоловік із ножем заскочив у кабінет лікаря, поводився агресивно, трощив меблі та намагався спричинити йому тілесні ушкодження. Чоловіка затримано, наразі вирішується питання щодо кваліфікації злочину, повідомляє ГУ Нацполіції Запорізької області, передає УНН.

... в одному із медзакладів пацієнт зачинився в кабінеті з лікарем та погрожує йому фізичною розправою. На місці події працювали слідчо-оперативна група керівництво територіального підрозділу поліції та працівники Управління поліції охорони в Запорізькій області. Правоохоронці встановили, що чоловік із ножем заскочив у кабінет лікаря, поводився агресивно, трощив меблі та намагався спричинити йому тілесні ушкодження - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що зловмисника затримали, наразі вирішується питання щодо кваліфікації злочину та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тривають слідчі дії.

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