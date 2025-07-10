Заскочив у кабінет з ножем і розтрощив меблі: у Запоріжжі чоловік напав на лікаря
Київ • УНН
У Запоріжжі чоловік із ножем увірвався до кабінету лікаря, поводився агресивно, трощив меблі та намагався завдати тілесних ушкоджень. Зловмисника затримано, вирішується питання щодо кваліфікації злочину.
Сьогодні, 10 липня, в одному із медзакладів Запоріжжя чоловік із ножем заскочив у кабінет лікаря, поводився агресивно, трощив меблі та намагався спричинити йому тілесні ушкодження. Чоловіка затримано, наразі вирішується питання щодо кваліфікації злочину, повідомляє ГУ Нацполіції Запорізької області, передає УНН.
... в одному із медзакладів пацієнт зачинився в кабінеті з лікарем та погрожує йому фізичною розправою. На місці події працювали слідчо-оперативна група керівництво територіального підрозділу поліції та працівники Управління поліції охорони в Запорізькій області. Правоохоронці встановили, що чоловік із ножем заскочив у кабінет лікаря, поводився агресивно, трощив меблі та намагався спричинити йому тілесні ушкодження
Повідомляється, що зловмисника затримали, наразі вирішується питання щодо кваліфікації злочину та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тривають слідчі дії.
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