Заскочил в кабинет с ножом и разбил мебель: в Запорожье мужчина напал на врача

Сегодня, 10 июля, в одном из медучреждений Запорожья мужчина с ножом заскочил в кабинет врача, вел себя агрессивно, крушил мебель и пытался причинить ему телесные повреждения. Мужчина задержан, сейчас решается вопрос о квалификации преступления, сообщает ГУ Нацполиции Запорожской области, передает УНН.

... в одном из медучреждений пациент заперся в кабинете с врачом и угрожает ему физической расправой. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, руководство территориального подразделения полиции и сотрудники Управления полиции охраны в Запорожской области. Правоохранители установили, что мужчина с ножом заскочил в кабинет врача, вел себя агрессивно, крушил мебель и пытался причинить ему телесные повреждения - говорится в сообщении.

Сообщается, что злоумышленник задержан, сейчас решается вопрос о квалификации преступления и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Продолжаются следственные действия.

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