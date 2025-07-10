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Заскочил в кабинет с ножом и разбил мебель: в Запорожье мужчина напал на врача

Киев • УНН

 • 898 просмотра

В Запорожье мужчина с ножом ворвался в кабинет врача, вел себя агрессивно, крушил мебель и пытался нанести телесные повреждения. Злоумышленник задержан, решается вопрос о квалификации преступления.

Заскочил в кабинет с ножом и разбил мебель: в Запорожье мужчина напал на врача

Сегодня, 10 июля, в одном из медучреждений Запорожья мужчина с ножом заскочил в кабинет врача, вел себя агрессивно, крушил мебель и пытался причинить ему телесные повреждения. Мужчина задержан, сейчас решается вопрос о квалификации преступления, сообщает ГУ Нацполиции Запорожской области, передает УНН.

... в одном из медучреждений пациент заперся в кабинете с врачом и угрожает ему физической расправой. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, руководство территориального подразделения полиции и сотрудники Управления полиции охраны в Запорожской области. Правоохранители установили, что мужчина с ножом заскочил в кабинет врача, вел себя агрессивно, крушил мебель и пытался причинить ему телесные повреждения 

- говорится в сообщении.

Сообщается, что злоумышленник задержан, сейчас решается вопрос о квалификации преступления и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Продолжаются следственные действия.

Напомним

В Службе безопасности Украины сообщили, что по факту убийства сотрудника СБУ в Киеве открыто уголовное производство. Принимаются меры для выяснения всех обстоятельств.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Служба безопасности Украины
Запорожье
Киев
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