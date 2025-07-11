Постачання відновлено: Зеленський про відновлення військової допомоги Україні
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив про відновлення постачання військової допомоги Україні, зокрема від США та європейських партнерів. Україна працює над новими поставками, збільшенням власного виробництва зброї та посиленням ППО.
Президент Володимир Зеленський, говорячи про військову допомогу Україні, заявив - постачання відновлено, передає УНН.
Ми маємо політичні сигнали найвищого рівня – хороші сигнали, зокрема від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів. За всіма доповідями – постачання відновлено
Додамо
Глава держави зазначив, що офіційний Київ "працює зараз із партнерами над новим постачанням, над більшим виробництвом зброї в Україні та над більшим забезпеченням нашої армії".
Є хороші домовленості вже, ми очікуємо ще домовленостей, ми будемо працювати для цього наступними тижнями. Важливо реалізувати кожну домовленість якнайшвидше, щоб відчувалося реально, що є більше сил, більше засобів, більше захисту неба, більше систем ППО. Це ключовий пріоритет
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження роботи з американською стороною на військовому рівні наступного тижня, підтвердивши візит спецпредставника президента США Кіта Келлога. Також готуються нові європейські оборонні пакети та очікуються сильні кроки щодо санкцій проти росії.