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Постачання відновлено: Зеленський про відновлення військової допомоги Україні
19:13 • 4412 перегляди
Постачання відновлено: Зеленський про відновлення військової допомоги Україні
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Постачання відновлено: Зеленський про відновлення військової допомоги Україні

Київ • УНН

 • 4308 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив про відновлення постачання військової допомоги Україні, зокрема від США та європейських партнерів. Україна працює над новими поставками, збільшенням власного виробництва зброї та посиленням ППО.

Постачання відновлено: Зеленський про відновлення військової допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський, говорячи про військову допомогу Україні, заявив - постачання відновлено, передає УНН.

Ми маємо політичні сигнали найвищого рівня – хороші сигнали, зокрема від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів. За всіма доповідями – постачання відновлено 

- повідомив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Додамо

Глава держави зазначив, що офіційний Київ "працює зараз із партнерами над новим постачанням, над більшим виробництвом зброї в Україні та над більшим забезпеченням нашої армії".

Є хороші домовленості вже, ми очікуємо ще домовленостей, ми будемо працювати для цього наступними тижнями. Важливо реалізувати кожну домовленість якнайшвидше, щоб відчувалося реально, що є більше сил, більше засобів, більше захисту неба, більше систем ППО. Це ключовий пріоритет 

- резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження роботи з американською стороною на військовому рівні наступного тижня, підтвердивши візит спецпредставника президента США Кіта Келлога. Також готуються нові європейські оборонні пакети та очікуються сильні кроки щодо санкцій проти росії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ
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