Постачання відновлено: Зеленський про відновлення військової допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський, говорячи про військову допомогу Україні, заявив - постачання відновлено, передає УНН.

Ми маємо політичні сигнали найвищого рівня – хороші сигнали, зокрема від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів. За всіма доповідями – постачання відновлено - повідомив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

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Глава держави зазначив, що офіційний Київ "працює зараз із партнерами над новим постачанням, над більшим виробництвом зброї в Україні та над більшим забезпеченням нашої армії".

Є хороші домовленості вже, ми очікуємо ще домовленостей, ми будемо працювати для цього наступними тижнями. Важливо реалізувати кожну домовленість якнайшвидше, щоб відчувалося реально, що є більше сил, більше засобів, більше захисту неба, більше систем ППО. Це ключовий пріоритет - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження роботи з американською стороною на військовому рівні наступного тижня, підтвердивши візит спецпредставника президента США Кіта Келлога. Також готуються нові європейські оборонні пакети та очікуються сильні кроки щодо санкцій проти росії.