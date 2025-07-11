Наступного тижня продовжиться робота з американською стороною на військовому рівні: Зеленський підтвердив візит Келлога
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження роботи з американською стороною на військовому рівні наступного тижня, підтвердивши візит спецпредставника президента США Кіта Келлога. Також готуються нові європейські оборонні пакети та очікуються сильні кроки щодо санкцій проти росії.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня продовжиться робота з американською стороною на військовому рівні і підтвердив візит спецпредставника президента США Кіта Келлога, передає УНН.
Продовжимо працювати на наступному тижні з американською стороною на військовому рівні, зокрема наші військові – з генералом Келлогом
Додамо
Президент України додав, що готуються нові європейські оборонні пакети.
Ми очікуємо найближчим часом сильних кроків і щодо санкцій проти Росії за цю війну – тиск повинен спрацювати
Нагадаємо
Раніше спецпредставник президента США Дональда Трампа, Кіт Келлог зазначив, що приїде у Київ в понеділок та пробуде в Україні цілий тиждень.