Наступного тижня продовжиться робота з американською стороною на військовому рівні: Зеленський підтвердив візит Келлога

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня продовжиться робота з американською стороною на військовому рівні і підтвердив візит спецпредставника президента США Кіта Келлога, передає УНН.

Продовжимо працювати на наступному тижні з американською стороною на військовому рівні, зокрема наші військові – з генералом Келлогом - повідомив Зеленський.

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Президент України додав, що готуються нові європейські оборонні пакети.

Ми очікуємо найближчим часом сильних кроків і щодо санкцій проти Росії за цю війну – тиск повинен спрацювати - резюмував Глава держави.

Нагадаємо

Раніше спецпредставник президента США Дональда Трампа, Кіт Келлог зазначив, що приїде у Київ в понеділок та пробуде в Україні цілий тиждень.