Кіт Келлог приїде до столиці України на початку наступного тижня

Спецпредставник президента США Дональда Трампа, Кіт Келлог у відповіді журналісту Новини.Live зазначив, що приїде у Київ в понеділок та пробуде в Україні цілий тиждень, передає УНН.

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Дякую. Ми будемо там. Ми будем у Києві у понеділок. Цілий тиждень. - повідомив Келлог.

Про це він розповів репортерці Галині Остаповець, яка перебуває у Римі на Конференції з відновлення України. Він пожартував у наступній відповіді, що стосувалася коментаря щодо часу його приїзду, що "має напружений графік" і на "сніданок" йому не встигнути.

Нагадаємо

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив про необхідність "Плану Маршалла" для відбудови України після припинення вогню. Він високо оцінив дії Президента Зеленського та його команди.

Лідери держав та міжнародних організацій – членів Коаліції охочих – зібралися в Лондоні й Римі та в режимі онлайн, щоб обговорити посилення підтримки України та подальший тиск на росію. Вони закликали росію припинити атаки на цивільне населення та взяти на себе зобов'язання щодо повного й безумовного припинення вогню.