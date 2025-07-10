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Коаліція охочих отримає штаб-квартиру в Парижі, а у Києві сформують координаційну групу - ЗМІ
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Коаліція охочих отримає штаб-квартиру в Парижі, а у Києві сформують координаційну групу - ЗМІ
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Коаліція охочих закликала рф припинити вбивати цивільних в Україні і взяти на себе зобов'язання з припинення вогню

Київ • УНН

 • 1316 перегляди

Лідери Коаліції охочих обговорили посилення підтримки України та тиск на росію, закликавши її припинити атаки на цивільне населення. Учасники домовилися про подальші обмежувальні заходи проти воєнної економіки росії та надання Україні військової підтримки на суму щонайменше 40 млрд євро у 2025 році.

Коаліція охочих закликала рф припинити вбивати цивільних в Україні і взяти на себе зобов'язання з припинення вогню

Лідери держав та міжнародних організацій – членів Коаліції охочих –  зібралися в Лондоні й Римі та в режимі онлайн, щоб обговорити посилення підтримки України та подальший тиск на росію. Вони закликали росію припинити атаки на цивільне населення та взяти на себе зобов'язання щодо повного й безумовного припинення вогню. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Повідомляється, що учасники зустрічі привітали участь спеціального представника США з питань України Кіта Келлога та сенаторів Л. Грема і Р. Блюменталя. Це вперше, коли представники США долучилися до засідання Коаліції охочих.

Лідери привітали прем’єр-міністра Італії Джорджу Мелоні з проведенням Конференції з питань відновлення України, з якої Президент Володимир Зеленський та інші лідери приєдналися до зустрічі.

Лідери ще раз наголосили, що неспровоковане й незаконне вторгнення російського диктатора Путіна в Україну є грубим порушенням Статуту ООН і загрозою їхнім безпековим інтересам. Вони підкреслили свою непохитну прихильність суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України.

Вони високо оцінили щиру підтримку Президентом Володимиром Зеленським зусиль США, спрямованих на досягнення миру.

Минуло чотири місяці з того часу, як Україна погодилася на повне та безумовне припинення вогню. За цей час росія посилила атаки на цивільне населення України, в результаті яких загинуло понад 700 осіб і понад 3500 зазнали поранень унаслідок найінтенсивніших повітряних ударів із початку вторгнення. Лідери закликали росію припинити атаки на цивільне населення та взяти на себе зобов'язання щодо повного й безумовного припинення вогню з метою досягнення справедливого й тривалого врегулювання.

- йдеться у повідомленні.

Лідери підтримали подальші мирні переговори між Україною та росією, високо оцінивши зусилля Президента США Дональда Трампа щодо започаткування мирного процесу за підтримки Сполучених Штатів та інших близьких партнерів. Це має сприяти прогресу у проведені зустрічі лідерів. 

Учасники зустрічі домовилися посилити заходи проти воєнної економіки росії. Вони домовилися розробити подальші обмежувальні заходи в координації з усіма відповідними учасниками проти енергетичного та фінансового секторів росії, включно з російським експортом нафти й газу, тіньовим флотом та постачаннями з третіх країн, що використовуються російською воєнною машиною.

Лідери домовилися, що, поки триває агресія росії, Коаліція охочих надаватиме пріоритет забезпеченню України військовою та фінансовою підтримкою, необхідною для її оборони в поточній боротьбі.

Вони підтвердили домовленість про надання Україні військової підтримки на суму щонайменше 40 млрд євро у 2025 році, що відповідає зобов’язанням, взятим на себе Альянсом НАТО у 2024 році. Вони домовилися працювати через Контактну групу з питань оборони України, Ініціативу НАТО з безпекової допомоги і навчання для України (NSATU) та коаліції спроможностей, щоб прискорити підтримку майбутніх Збройних Сил України.

- повідомили в Офісі Президента за підсумками зустрічі.

Основним пріоритетом підтримки є зміцнення інтегрованих спроможностей України в галузі протиповітряної оборони. Лідери також домовилися про подальшу підтримку для стримування масових атак російських дронів та збільшення фінансування виробництва перехоплювачів дронів.

Засідання Коаліції охочих: домовилися про посилення економічного тиску на рф10.07.25, 19:17 • 1058 переглядiв

Лідери країн-учасниць Коаліції охочих привітали розробку пропрацьованих оперативних планів щодо розгортання сил стримування – "Багатонаціональні сили – Україна" – після припинення бойових дій, а також щодо забезпечення безпеки повітряного та морського простору України та відновлення її Збройних Сил.

Вони також привітали створення оперативного штабу під керівництвом Великої Британії/Франції для підтримки планової діяльності, зобов’язання партнерів щодо внеску в сили, а також готовність України запросити такі сили та укласти угоди з країнами-учасницями, де це необхідно.

Лідери також підкреслили важливість забезпечення фінансової та економічної підтримки України. Вони домовилися розробити колективний план бюджетної підтримки України у 2026 році. Крім того, визнали, що вільне та безпечне судноплавство в Чорному морі зміцнить економіку України та відновить продовольчу безпеку, і підтвердили свою готовність підтримувати зусилля з розмінування Чорного моря.

додали в Офісі Президента.

Лідери також домовилися продовжувати вивчати всі законні шляхи для забезпечення того, щоб росія заплатила за шкоду, якої вона завдала Україні, включно з розглядом подальших варіантів використання доходів від заморожених суверенних активів росії.

Коаліція охочих отримає штаб-квартиру в Парижі, а у Києві сформують координаційну групу - ЗМІ10.07.25, 19:18 • 10190 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

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