Коаліція охочих отримає штаб-квартиру в Парижі, а у Києві сформують координаційну групу - ЗМІ
Київ • УНН
Коаліція з 31 країни, що підтримує Україну, створює постійну штаб-квартиру в Парижі під керівництвом Великої Британії та Франції, яка згодом переїде до Лондона. У Києві також буде створено координаційну групу на чолі з британським генералом.
Коаліція з 31 країни, які підтримують Україну у протистоянні російській агресії, оголосила про створення постійної штаб-квартири в Парижі. Її очолять Велика Британія та Франція. Згодом вона буде перенесена до Лондона. Крім того, у Києві планують відкрити координаційну групу під керівництвом британського генерала. Про це повідомив SkyNews пише УНН.
Коаліція охочих планує створити постійну штаб-квартиру в Парижі, а також планує створити майбутню координаційну групу в Києві
Це дозволить партнерам "гнучко надавати сили та розгортати військові групи для різних оперативних напрямків роботи". Штаб-квартиру, як вказано, очолять Велика Британія та Франція. Через рік вона буде переміщена до Лондона.
Після розгортання сил у Києві також буде створена координаційна група на чолі з двозірковим військовим офіцером Великої Британії
Доповнення
Коаліція охочих – це група з 31 країни, яка пообіцяла посилити підтримку України проти російської агресії.
Раніше УНН писав, що у Римі розпочалася зустріч Коаліції охочих, до якої вперше долучилися представники США: генерал Келлог та сенатори Грем і Блюменталь. Обговорюється миротворча місія для стримування росії та необхідність переговорів.