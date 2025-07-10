Коаліція охочих отримає штаб-квартиру в Парижі, а у Києві сформують координаційну групу - ЗМІ

Коаліція з 31 країни, які підтримують Україну у протистоянні російській агресії, оголосила про створення постійної штаб-квартири в Парижі. Її очолять Велика Британія та Франція. Згодом вона буде перенесена до Лондона. Крім того, у Києві планують відкрити координаційну групу під керівництвом британського генерала. Про це повідомив SkyNews пише УНН.

Коаліція охочих планує створити постійну штаб-квартиру в Парижі, а також планує створити майбутню координаційну групу в Києві - йдеться у дописі.

Це дозволить партнерам "гнучко надавати сили та розгортати військові групи для різних оперативних напрямків роботи". Штаб-квартиру, як вказано, очолять Велика Британія та Франція. Через рік вона буде переміщена до Лондона.

Після розгортання сил у Києві також буде створена координаційна група на чолі з двозірковим військовим офіцером Великої Британії - додає видання.

Доповнення

Коаліція охочих – це група з 31 країни, яка пообіцяла посилити підтримку України проти російської агресії.

Раніше УНН писав, що у Римі розпочалася зустріч Коаліції охочих, до якої вперше долучилися представники США: генерал Келлог та сенатори Грем і Блюменталь. Обговорюється миротворча місія для стримування росії та необхідність переговорів.