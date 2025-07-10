Коалиция желающих призвала рф прекратить убивать мирных жителей в Украине и взять на себя обязательства по прекращению огня

Лидеры государств и международных организаций – членов Коалиции желающих – собрались в Лондоне и Риме, а также в режиме онлайн, чтобы обсудить усиление поддержки Украины и дальнейшее давление на россию. Они призвали россию прекратить атаки на гражданское население и взять на себя обязательства по полному и безусловному прекращению огня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Сообщается, что участники встречи приветствовали участие специального представителя США по вопросам Украины Кита Келлога и сенаторов Л. Грэма и Р. Блюменталя. Это впервые, когда представители США присоединились к заседанию Коалиции желающих.

Лидеры поздравили премьер-министра Италии Джорджу Мелони с проведением Конференции по вопросам восстановления Украины, с которой Президент Владимир Зеленский и другие лидеры присоединились к встрече.

Лидеры еще раз подчеркнули, что неспровоцированное и незаконное вторжение российского диктатора путина в Украину является грубым нарушением Устава ООН и угрозой их интересам безопасности. Они подчеркнули свою непоколебимую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.

Они высоко оценили искреннюю поддержку Президентом Владимиром Зеленским усилий США, направленных на достижение мира.

Прошло четыре месяца с тех пор, как Украина согласилась на полное и безусловное прекращение огня. За это время россия усилила атаки на гражданское население Украины, в результате которых погибло более 700 человек и более 3500 получили ранения в результате самых интенсивных воздушных ударов с начала вторжения. Лидеры призвали россию прекратить атаки на гражданское население и взять на себя обязательства по полному и безусловному прекращению огня с целью достижения справедливого и длительного урегулирования. - говорится в сообщении.

Лидеры поддержали дальнейшие мирные переговоры между Украиной и россией, высоко оценив усилия Президента США Дональда Трампа по началу мирного процесса при поддержке Соединенных Штатов и других близких партнеров. Это должно способствовать прогрессу в проведении встречи лидеров.

Участники встречи договорились усилить меры против военной экономики россии. Они договорились разработать дальнейшие ограничительные меры в координации со всеми соответствующими участниками против энергетического и финансового секторов россии, включая российский экспорт нефти и газа, теневой флот и поставки из третьих стран, используемые российской военной машиной.

Лидеры договорились, что, пока продолжается агрессия россии, Коалиция желающих будет отдавать приоритет обеспечению Украины военной и финансовой поддержкой, необходимой для ее обороны в текущей борьбе.

Они подтвердили договоренность о предоставлении Украине военной поддержки на сумму не менее 40 млрд евро в 2025 году, что соответствует обязательствам, взятым на себя Альянсом НАТО в 2024 году. Они договорились работать через Контактную группу по вопросам обороны Украины, Инициативу НАТО по безопасности и обучению для Украины (NSATU) и коалиции возможностей, чтобы ускорить поддержку будущих Вооруженных Сил Украины. - сообщили в Офисе Президента по итогам встречи.

Основным приоритетом поддержки является укрепление интегрированных возможностей Украины в области противовоздушной обороны. Лидеры также договорились о дальнейшей поддержке для сдерживания массовых атак российских дронов и увеличения финансирования производства перехватчиков дронов.

Заседание Коалиции желающих: договорились об усилении экономического давления на РФ

Лидеры стран-участниц Коалиции желающих приветствовали разработку проработанных оперативных планов по развертыванию сил сдерживания – "Многонациональные силы – Украина" – после прекращения боевых действий, а также по обеспечению безопасности воздушного и морского пространства Украины и восстановлению ее Вооруженных Сил.

Они также приветствовали создание оперативного штаба под руководством Великобритании/Франции для поддержки плановой деятельности, обязательства партнеров по внесению в силы, а также готовность Украины пригласить такие силы и заключить соглашения со странами-участницами, где это необходимо.

Лидеры также подчеркнули важность обеспечения финансовой и экономической поддержки Украины. Они договорились разработать коллективный план бюджетной поддержки Украины в 2026 году. Кроме того, признали, что свободное и безопасное судоходство в Черном море укрепит экономику Украины и восстановит продовольственную безопасность, и подтвердили свою готовность поддерживать усилия по разминированию Черного моря. добавили в Офисе Президента.

Лидеры также договорились продолжать изучать все законные пути для обеспечения того, чтобы россия заплатила за ущерб, который она нанесла Украине, включая рассмотрение дальнейших вариантов использования доходов от замороженных суверенных активов россии.

Коалиция желающих получит штаб-квартиру в Париже, а в Киеве сформируют координационную группу - СМИ