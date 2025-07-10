Заседание Коалиции желающих: договорились об усилении экономического давления на РФ

Сегодня, 10 июля, состоялось заседание Коалиции желающих, по результатам которого страны договорились продолжить экономическую и военную поддержку Украины, а также усилить экономическое давление на Россию, включая санкции, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня и сесть за стол переговоров.

Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Полезная встреча Коалиции желающих, поддерживающих Украину, с участием 30 союзников и партнеров, впервые включая представителей Соединенных Штатов. Спасибо Киру Стармеру и Эммануэлю Макрону. Выводы четкие: планирование мер безопасности для Украины готово. Объединившись, мы продолжим экономическую и военную поддержку Украины. Мы усилим экономическое давление на Россию, включая санкции, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня и сесть за стол переговоров - написал Стубб.

Напомним

В Риме началось заседание Коалиции желающих. Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции присоединились в телефонном формате.