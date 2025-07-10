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Засідання Коаліції охочих: домовилися про посилення економічного тиску на рф

Київ • УНН

 • 270 перегляди

10 липня відбулося засідання Коаліції охочих, де країни домовилися посилити економічний тиск на росію, включаючи санкції, для припинення вогню та переговорів. Також буде продовжено економічну та військову підтримку України.

Засідання Коаліції охочих: домовилися про посилення економічного тиску на рф

Сьогодні, 10 липня, пройшло засідання Коаліції охочих, за результатами якої країни домовилися продовжити економічну і військову підтримку України, а також повилити економічний тиск на росію, включно з санкціями, щоб змусити її погодитися на припинення вогню та сісти за стіл переговорів.

Про це повідомив президент Фінляндії Александр Стубб в соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Корисна зустріч Коаліції охочих, які підтримують Україну, за участю 30 союзників та партнерів, вперше включаючи представників Сполучених Штатів. Дякую Кіру Стармеру та Еммануелю Макрону. Висновки чіткі: планування заходів безпеки для України готове. Об'єднавшись, ми продовжимо економічну і військову підтримку України. Ми посилимо економічний тиск на росію, включно з санкціями, щоб змусити її погодитися на припинення вогню та сісти за стіл переговорів

- написав Стубб. 

Нагадаємо

У Римі розпочалось засідання Коаліції охочих. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції долучились у телефонному форматі. 

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Кір Стармер
Александр Стубб
Рим
Емманюель Макрон
Фінляндія
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Україна
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