Засідання Коаліції охочих: домовилися про посилення економічного тиску на рф

Сьогодні, 10 липня, пройшло засідання Коаліції охочих, за результатами якої країни домовилися продовжити економічну і військову підтримку України, а також повилити економічний тиск на росію, включно з санкціями, щоб змусити її погодитися на припинення вогню та сісти за стіл переговорів.

Про це повідомив президент Фінляндії Александр Стубб в соцмережі Х, передає УНН.

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Корисна зустріч Коаліції охочих, які підтримують Україну, за участю 30 союзників та партнерів, вперше включаючи представників Сполучених Штатів. Дякую Кіру Стармеру та Еммануелю Макрону. Висновки чіткі: планування заходів безпеки для України готове. Об'єднавшись, ми продовжимо економічну і військову підтримку України. Ми посилимо економічний тиск на росію, включно з санкціями, щоб змусити її погодитися на припинення вогню та сісти за стіл переговорів - написав Стубб.

Нагадаємо

У Римі розпочалось засідання Коаліції охочих. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції долучились у телефонному форматі.