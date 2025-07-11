Кит Келлог приедет в столицу Украины в начале следующей недели

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог в ответе журналисту Новини.Live отметил, что приедет в Киев в понедельник и пробудет в Украине целую неделю, передает УНН.

Детали

Спасибо. Мы будем там. Мы будем в Киеве в понедельник. Целую неделю. - сообщил Келлог.

Об этом он рассказал репортеру Галине Остаповец, которая находится в Риме на Конференции по восстановлению Украины. Он пошутил в следующем ответе, касавшемся комментария о времени его приезда, что "имеет напряженный график" и на "завтрак" ему не успеть.

Напомним

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил о необходимости "Плана Маршалла" для восстановления Украины после прекращения огня. Он высоко оценил действия Президента Зеленского и его команды.

Лидеры государств и международных организаций – членов Коалиции желающих – собрались в Лондоне и Риме и в режиме онлайн, чтобы обсудить усиление поддержки Украины и дальнейшее давление на Россию. Они призвали Россию прекратить атаки на гражданское население и взять на себя обязательства по полному и безусловному прекращению огня.