Кит Келлог приедет в столицу Украины в начале следующей недели
Киев • УНН
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа, Кит Келлог, прибудет в Киев в понедельник и пробудет в Украине целую неделю. Он подчеркнул необходимость «Плана Маршалла» для восстановления Украины.
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог в ответе журналисту Новини.Live отметил, что приедет в Киев в понедельник и пробудет в Украине целую неделю, передает УНН.
Детали
Спасибо. Мы будем там. Мы будем в Киеве в понедельник. Целую неделю.
Об этом он рассказал репортеру Галине Остаповец, которая находится в Риме на Конференции по восстановлению Украины. Он пошутил в следующем ответе, касавшемся комментария о времени его приезда, что "имеет напряженный график" и на "завтрак" ему не успеть.
Напомним
Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил о необходимости "Плана Маршалла" для восстановления Украины после прекращения огня. Он высоко оценил действия Президента Зеленского и его команды.
Лидеры государств и международных организаций – членов Коалиции желающих – собрались в Лондоне и Риме и в режиме онлайн, чтобы обсудить усиление поддержки Украины и дальнейшее давление на Россию. Они призвали Россию прекратить атаки на гражданское население и взять на себя обязательства по полному и безусловному прекращению огня.