На следующей неделе продолжится работа с американской стороной на военном уровне: Зеленский подтвердил визит Келлога
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продолжении работы с американской стороной на военном уровне на следующей неделе, подтвердив визит спецпредставителя президента США Кита Келлога. Также готовятся новые европейские оборонные пакеты и ожидаются сильные шаги по санкциям против россии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе продолжится работа с американской стороной на военном уровне и подтвердил визит спецпредставителя президента США Кита Келлога, передает УНН.
Продолжим работать на следующей неделе с американской стороной на военном уровне, в частности наши военные – с генералом Келлогом
Добавим
Президент Украины добавил, что готовятся новые европейские оборонные пакеты.
Мы ожидаем в ближайшее время сильных шагов и по санкциям против России за эту войну – давление должно сработать
Напомним
Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа, Кит Келлог отметил, что приедет в Киев в понедельник и пробудет в Украине целую неделю.