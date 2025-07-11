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На следующей неделе продолжится работа с американской стороной на военном уровне: Зеленский подтвердил визит Келлога

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продолжении работы с американской стороной на военном уровне на следующей неделе, подтвердив визит спецпредставителя президента США Кита Келлога. Также готовятся новые европейские оборонные пакеты и ожидаются сильные шаги по санкциям против россии.

На следующей неделе продолжится работа с американской стороной на военном уровне: Зеленский подтвердил визит Келлога

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе продолжится работа с американской стороной на военном уровне и подтвердил визит спецпредставителя президента США Кита Келлога, передает УНН.

Продолжим работать на следующей неделе с американской стороной на военном уровне, в частности наши военные – с генералом Келлогом

- сообщил Зеленский.

Добавим

Президент Украины добавил, что готовятся новые европейские оборонные пакеты.

Мы ожидаем в ближайшее время сильных шагов и по санкциям против России за эту войну – давление должно сработать

- резюмировал Глава государства.

Напомним

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа, Кит Келлог отметил, что приедет в Киев в понедельник и пробудет в Украине целую неделю.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Кит Келлог
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев
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