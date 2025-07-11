Поставки возобновлены: Зеленский о возобновлении военной помощи Украине
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил о возобновлении поставок военной помощи Украине, в частности от США и европейских партнеров. Украина работает над новыми поставками, увеличением собственного производства оружия и усилением ПВО.
Президент Владимир Зеленский, говоря о военной помощи Украине, заявил - поставки возобновлены, передает УНН.
У нас есть политические сигналы самого высокого уровня – хорошие сигналы, в частности от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам – поставки возобновлены
Добавим
Глава государства отметил, что официальный Киев "работает сейчас с партнерами над новыми поставками, над большим производством оружия в Украине и над большим обеспечением нашей армии".
Есть хорошие договоренности уже, мы ожидаем еще договоренностей, мы будем работать для этого в следующие недели. Важно реализовать каждую договоренность как можно быстрее, чтобы реально ощущалось, что есть больше сил, больше средств, больше защиты неба, больше систем ПВО. Это ключевой приоритет
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продолжении работы с американской стороной на военном уровне на следующей неделе, подтвердив визит спецпредставителя президента США Кита Келлога. Также готовятся новые европейские оборонные пакеты и ожидаются сильные шаги по санкциям против россии.