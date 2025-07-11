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Поставки возобновлены: Зеленский о возобновлении военной помощи Украине
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Поставки возобновлены: Зеленский о возобновлении военной помощи Украине
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Поставки возобновлены: Зеленский о возобновлении военной помощи Украине

Киев • УНН

 • 2786 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил о возобновлении поставок военной помощи Украине, в частности от США и европейских партнеров. Украина работает над новыми поставками, увеличением собственного производства оружия и усилением ПВО.

Поставки возобновлены: Зеленский о возобновлении военной помощи Украине

Президент Владимир Зеленский, говоря о военной помощи Украине, заявил - поставки возобновлены, передает УНН.

У нас есть политические сигналы самого высокого уровня – хорошие сигналы, в частности от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам – поставки возобновлены 

- сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.

Добавим

Глава государства отметил, что официальный Киев "работает сейчас с партнерами над новыми поставками, над большим производством оружия в Украине и над большим обеспечением нашей армии".

Есть хорошие договоренности уже, мы ожидаем еще договоренностей, мы будем работать для этого в следующие недели. Важно реализовать каждую договоренность как можно быстрее, чтобы реально ощущалось, что есть больше сил, больше средств, больше защиты неба, больше систем ПВО. Это ключевой приоритет 

- резюмировал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продолжении работы с американской стороной на военном уровне на следующей неделе, подтвердив визит спецпредставителя президента США Кита Келлога. Также готовятся новые европейские оборонные пакеты и ожидаются сильные шаги по санкциям против россии.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев
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