Північнокорейська "дивовижа" не витримала: українські бійці знищили систему залпового вогню виробництва КНДР

На Куп'янському напрямку оборонці відмінусували реактивну систему Type 75, що вироблена у країні Кім Чен Ина.

Передає УНН із посиланням на офіційний канал ОСУВ "Хортиця".

Деталі

Не витримала реалій фронту російсько-української війни РСЗВ Type 75 - північнокорейська "екзотика".

ОСУВ "Хортиця" опублікувала відео, як українські захисники першими відпрацювали проти зброї окупанта. Це здійснили пілоти Першої Президентської бригади "Буревій".

Удар швидкий, результат — очікуваний: ще одна "рідкість" знищена на Купʼянському напрямку. Тримаємо темп! - передає пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Нагадаємо

Третя штурмова бригада вперше в російсько-українській війні провела успішну операцію за допомогою роботів. Російські військові здалися після того, як до бліндажа зс рф наближався робот.