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Північнокорейська "дивовижа" не витримала: українські бійці знищили систему залпового вогню виробництва КНДР

Київ • УНН

 • 1374 перегляди

Українські захисники знищили реактивну систему залпового вогню Type 75 виробництва КНДР на Куп'янському напрямку. Це здійснили пілоти Першої Президентської бригади "Буревій".

Північнокорейська "дивовижа" не витримала: українські бійці знищили систему залпового вогню виробництва КНДР

На Куп'янському напрямку оборонці відмінусували реактивну систему Type 75, що вироблена у країні Кім Чен Ина.

Передає УНН із посиланням на офіційний канал ОСУВ "Хортиця".

Деталі

Не витримала реалій фронту російсько-української війни РСЗВ Type 75 - північнокорейська "екзотика". 

ОСУВ "Хортиця" опублікувала відео, як українські захисники першими відпрацювали проти зброї окупанта. Це здійснили пілоти Першої Президентської бригади "Буревій".

Удар швидкий, результат — очікуваний: ще одна "рідкість" знищена на Купʼянському напрямку. Тримаємо темп!

- передає пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Нагадаємо

Третя штурмова бригада вперше в російсько-українській війні провела успішну операцію за допомогою роботів. Російські військові здалися після того, як до бліндажа зс рф наближався робот.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаТехнології
Кім Чен Ин
Північна Корея
Україна
Tesla
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