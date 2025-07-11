Північнокорейська "дивовижа" не витримала: українські бійці знищили систему залпового вогню виробництва КНДР
Київ • УНН
Українські захисники знищили реактивну систему залпового вогню Type 75 виробництва КНДР на Куп'янському напрямку. Це здійснили пілоти Першої Президентської бригади "Буревій".
На Куп'янському напрямку оборонці відмінусували реактивну систему Type 75, що вироблена у країні Кім Чен Ина.
Передає УНН із посиланням на офіційний канал ОСУВ "Хортиця".
Деталі
Не витримала реалій фронту російсько-української війни РСЗВ Type 75 - північнокорейська "екзотика".
ОСУВ "Хортиця" опублікувала відео, як українські захисники першими відпрацювали проти зброї окупанта. Це здійснили пілоти Першої Президентської бригади "Буревій".
Удар швидкий, результат — очікуваний: ще одна "рідкість" знищена на Купʼянському напрямку. Тримаємо темп!
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