Перший задокументований випадок: успішний штурм позицій окупантів здійснили роботизовані системи
Київ • УНН
Третя штурмова бригада провела успішну операцію на Харківщині, використовуючи лише дрони та наземні роботизовані комплекси. Російські військові здалися після наближення робота до їхнього бліндажа.
Третя штурмова бригада вперше в російсько-українській війні провела успішну операцію за допомогою роботів. Російські військові здалися після того, як до бліндажа зс рф наближався робот.
Про це пише УНН із посиланням на офіційний канал 3 ОШБр.
Деталі
Третя штурмова здійснила безпрецедентну операцію - було атакувано ворожі позиції на Харківщині.
Вдалося без піхоти та втрат "зачистити" та взяти окупантів у полон. Для реалізації цього були задіяні виключно дрони та наземні роботизовані комплекси.
Ворожі фортифікації атакували FPV та НРК-камікадзе. До зруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, коли противник, аби уникнути підриву, оголосив про капітуляцію.
Окупантів, які вціліли, "пташками" вивели до наших рубежів, додається у дописі. Згідно з регламентом військових зс рф взяли в полон.
Нагадаємо
Володимир Зеленський повідомив про звільнення Андріївки на Сумщині.
За його словами, цього вдалося досягти завдяки наступальним діям 225-го окремого штурмового полку.