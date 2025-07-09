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Перший задокументований випадок: успішний штурм позицій окупантів здійснили роботизовані системи

Київ • УНН

 • 2765 перегляди

Третя штурмова бригада провела успішну операцію на Харківщині, використовуючи лише дрони та наземні роботизовані комплекси. Російські військові здалися після наближення робота до їхнього бліндажа.

Перший задокументований випадок: успішний штурм позицій окупантів здійснили роботизовані системи

Третя штурмова бригада вперше в російсько-українській війні провела успішну операцію за допомогою роботів. Російські військові здалися після того, як до бліндажа зс рф наближався робот.

Про це пише УНН із посиланням на офіційний канал 3 ОШБр.

Деталі

Третя штурмова здійснила безпрецедентну операцію - було атакувано ворожі позиції на Харківщині.

Вдалося без піхоти та втрат "зачистити" та  взяти окупантів у полон. Для реалізації цього були задіяні виключно дрони та наземні роботизовані комплекси. 

Ворожі фортифікації атакували FPV та НРК-камікадзе. До зруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, коли противник, аби уникнути підриву, оголосив про капітуляцію.

- ідеться у дописі.

Окупантів, які вціліли, "пташками" вивели до наших рубежів, додається у дописі. Згідно з регламентом військових зс рф взяли в полон.

Нагадаємо

Володимир Зеленський повідомив про звільнення Андріївки на Сумщині.

За його словами, цього вдалося досягти завдяки наступальним діям 225-го окремого штурмового полку.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаТехнології
Сумська область
3-тя окрема штурмова бригада (Україна)
Харківська область
Володимир Зеленський
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