Зеленський заявив, що українські військові звільнили Андріївку на Сумщині

Президент України Володимир Зеленський заявив про звільнення Андріївки на Сумщині, передає УНН.

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Зеленський під час вечірнього звернення зазначив, що була доповідь Головкома Олександра Сирського по фронту. Окрема й дуже значна увага Покровському напрямку та нашій Сумщині – прикордонним районам нашої Сумщини.

Президент наголосив, що українським захисникам вдається вибивати російські війська звідти.

За підсумками цих днів на особливу нашу вдячність заслуговують воїни 225-го окремого штурмового полку – саме за наступальні дії в прикордонні Сумщини і звільнення, зокрема, Андріївки. Дякую, хлопці, вам дуже! - повідомив Глава держави.

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Також Зеленський відзначив сьогодні 425-й окремий штурмовий полк за успішні дії на Покровському напрямку.

Ще в боях на Донеччині відзначились 1-й окремий штурмовий полк та 82-га окрема десантно-штурмова бригада. Дуже дякую вам! На Купʼянському напрямку є хороші результати в 3-ї штурмової. Дякую! Курська операція: продовжуємо наші активні дії на території ворога. І є за що відзначити 33-й окремий штурмовий полк, 47-му окрему механізовану бригаду та 103-тю окрему бригаду ТрО. Дякую вам за сміливість! - резюмував Президент.

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