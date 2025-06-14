Зеленский заявил, что украинские военные освободили Андреевку в Сумской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об освобождении Андреевки в Сумской области, передает УНН.

Детали

Зеленский во время вечернего обращения отметил, что был доклад Главкома Александра Сырского по фронту. Отдельное и очень значительное внимание Покровскому направлению и нашей Сумщине – приграничным районам нашей Сумщины.

Президент подчеркнул, что украинским защитникам удается выбивать российские войска оттуда.

По итогам этих дней особой нашей благодарности заслуживают воины 225-го отдельного штурмового полка – именно за наступательные действия в приграничье Сумщины и освобождение, в частности, Андреевки. Спасибо, ребята, вам очень! - сообщил Глава государства.

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Также Зеленский отметил сегодня 425-й отдельный штурмовой полк за успешные действия на Покровском направлении.

Еще в боях в Донецкой области отличились 1-й отдельный штурмовой полк и 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Большое спасибо вам! На Купянском направлении есть хорошие результаты у 3-й штурмовой. Спасибо! Курская операция: продолжаем наши активные действия на территории врага. И есть за что отметить 33-й отдельный штурмовой полк, 47-ю отдельную механизированную бригаду и 103-ю отдельную бригаду ТРО. Спасибо вам за смелость! - резюмировал Президент.

Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано около 100 атак, враг активно действует на четырех направлениях