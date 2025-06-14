Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано около 100 атак, враг активно действует на четырех направлениях

В настоящее время враг 98 раз атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Лиманском, Покровском, Новопавловском и Курском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Галагановка Черниговской области; Горки, Проходы, Турья, Угроиды, Братеница Сумской области. Противник нанес авиационный удар по районам Медведевки и Великой Писаревки - говорится в сводке.

На Харьковском направлении враг пытается продвинуться к позициям наших защитников в районе Каменки и в направлении населенных пунктов Липцы, Красное Первое. две атаки отбиты, одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении противник безуспешно пытался продвинуться в направлении Голубовки.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили пять атак в районах Ямполовки, Серебрянского леса и в направлении населенных пунктов Ольговка, Новый Мир, Торское, Шандриголово. Еще пять атак продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили вражескую атаку. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки.

В настоящее время на Краматорском направлении произошло пять вражеских штурмов. Враг атаковал в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении российские оккупанты провели восемь штурмовых действий на позиции наших защитников в районе Дилиевки, Торецка и в направлениях Плещеевки и Яблоновки. Украинские подразделения отбили пять атак, три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 35 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Новосергеевка, Удачное, Горехово и в направлении Мирного, Новоукраинки, Муравки, Алексеевки. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 27 атак. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Кринича.

На Новопавловском направлении захватчики 14 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Разлив, Богатырь, Новоселка и в направлении Шевченко, Вольное Поле. Наши воины уже отбили 11 атак. Бои не утихают.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Гуляйполе, Полтавка.

На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары в районе Каменского.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили атаку врага, пытавшегося продвинуться в районе Антоновского моста.

На Курском направлении наши защитники отбили 18 атак захватчиков, два боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг четыре раза наносил авиационные удары, сбросив девять управляемых бомб, и совершил 143 артиллерийских обстрела, в частности один — из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях в настоящее время существенных изменений не отмечается, резюмировали в Генштабе.

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