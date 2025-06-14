Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано майже 100 атак, ворог активно діє на чотирьох напрямках

$41.490.00
48.080.00
ukenru
"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України
13:00 • 2066 перегляди
"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України
12:45 • 6148 перегляди
Поверталися додому після навчального обміну, 9 дітей у лікарні: нові подробиці ДТП з українцями у Франції
14 червня, 03:30 • 16028 перегляди
Всесвітній день донора крові, день міста Севастополь та день мебляра: що ще відзначають 14 червня
13 червня, 19:49 • 34035 перегляди
У трагічній ДТП у Франції загинуло троє українців - Зеленський
13 червня, 18:18 • 38410 перегляди
В Україні можуть заборонити дітям без обов'язкових щеплень відвідувати навчальні заклади: уряд подав законопроєкт до Ради
13 червня, 15:24 • 83571 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними
Ексклюзив
13 червня, 15:04 • 67061 перегляди
Саміт G7 в Канаді: на що може сподіватися Україна
Ексклюзив
13 червня, 14:34 • 57730 перегляди
Усі модернізації та заміна комплектуючих для військової й авіаційної техніки проходять державну сертифікацію та погодження – представник Укроборонпром
13 червня, 11:58 • 59089 перегляди
ЄС погодився продовжити тимчасовий захист для біженців з України до березня 2027 року
13 червня, 09:49 • 72850 перегляди
МЗС випустило рекомендації для українців через загострення на Близькому Сході: радить не їхати до Ізраїлю, Ірану та низки країн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
5.9м/с
56%
750мм
Популярнi новини
США відмовляються знижувати стелю цін на російську нафту в рамках G7 - Bloomberg14 червня, 04:28 • 13596 перегляди
По ставропольському краю рф вдарили дрони: ймовірно, атакували хімкомбінат, є поранений14 червня, 04:53 • 6942 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1130 росіян та 52 артсистеми14 червня, 05:03 • 4430 перегляди
"Ми не забудемо": під час Радбезу ООН посол Ірану виступив із погрорзами у бік Ізраїлю та США14 червня, 05:30 • 5316 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 12374 перегляди
Публікації
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 12467 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 87331 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 152242 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"13 червня, 08:19 • 159251 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації13 червня, 07:59 • 172929 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз III
Федоров Іван Сергійович
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Тель-Авів
Реклама
УНН Lite
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними13 червня, 15:24 • 83571 перегляди
Джеймс Ганн розповів, що сценарій нового фільму про Диво-жінку "пишеться прямо зараз"13 червня, 14:16 • 44602 перегляди
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року13 червня, 08:23 • 94623 перегляди
Вчені знайшли відсутню ланку між гігантськими тиранозаврами та їхніми меншими предками12 червня, 17:17 • 74937 перегляди
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros12 червня, 09:57 • 139790 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Brent
Truth Social
Нью-Йорк таймс
Вашингтон пост

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано майже 100 атак, ворог активно діє на чотирьох напрямках

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Російська армія 98 разів атакувала позиції ЗСУ, активно діючи на Лиманському, Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках. Українські війська відбили більшість атак.

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано майже 100 атак, ворог активно діє на чотирьох напрямках

На даний час ворог 98 разів атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Лиманському, Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Галаганівка Чернігівської області; Гірки, Проходи, Тур’я, Угроїди, Братениця Сумської області. Противник завдав авіаційного удару по районах Медведівки та Великої Писарівки 

- йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку ворог намагається просунутися до позицій наших захисників у районі Кам’янки та в напрямку населених пунктів Липці, Красне Перше. дві атаки відбито, одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник безуспішно намагався просунутися в напрямку Голубівки.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак у районах Ямполівки, Серебрянського лісу та в напрямку населених пунктів Ольгівка, Новий Мир, Торське, Шандриголове. Ще п’ять атак тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили ворожу атаку. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки.

На даний час на Краматорському напрямку відбулося п’ять ворожих штурмів. Ворог атакував в бік Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку російські окупанти провели вісім штурмових дій на позиції наших захисників у районі Диліївки, Торецька та в напрямках Плещіївки і Яблунівки. Українські підрозділи відбили п’ять атак, три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 35 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та в напрямку Мирного, Новоукраїнки, Муравки, Олексіївки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 27 атак. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кринича.

На Новопавлівському напрямку загарбники 14 разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Розлив, Багатир, Новосілка та в напрямку Шевченко, Вільне Поле. Наші воїни вже відбили 11 атак. Бої не вщухають.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гуляйполе, Полтавка.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили атаку ворога, що намагався просунутися в районі Антонівського мосту.

На Курському напрямку наші захисники відбили 18 атак загарбників, два боєзіткнення тривають. Крім того, ворог чотири рази завдавав авіаційних ударів, скинувши дев’ять керованих бомб, та здійснив 143 артилерійських обстріли, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках на даний час суттєвих змін не відзначається, резюмували у Генштабі.

Втрати рф в Україні сягнули мільйона: Генштаб розписав по роках12.06.25, 08:59 • 3666 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9