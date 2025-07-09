Первый задокументированный случай: успешный штурм позиций оккупантов осуществили роботизированные системы
Киев • УНН
Третья штурмовая бригада провела успешную операцию на Харьковщине, используя только дроны и наземные роботизированные комплексы. Российские военные сдались после приближения робота к их блиндажу.
Третья штурмовая бригада впервые в российско-украинской войне провела успешную операцию с помощью роботов. Российские военные сдались после того, как к блиндажу ВС РФ приближался робот.
Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный канал 3 ОШБр.
Детали
Третья штурмовая осуществила беспрецедентную операцию - были атакованы вражеские позиции на Харьковщине.
Удалось без пехоты и потерь "зачистить" и взять оккупантов в плен. Для реализации этого были задействованы исключительно дроны и наземные роботизированные комплексы.
Вражеские фортификации атаковали FPV и НРК-камикадзе. К разрушенному блиндажу уже приближался следующий робот, когда противник, чтобы избежать подрыва, объявил о капитуляции.
Оккупантов, которые уцелели, "птичками" вывели к нашим рубежам, добавляется в сообщении. Согласно регламенту военных ВС РФ взяли в плен.
Напомним
Владимир Зеленский сообщил об освобождении Андреевки на Сумщине.
По его словам, этого удалось достичь благодаря наступательным действиям 225-го отдельного штурмового полка.