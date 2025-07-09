Первый задокументированный случай: успешный штурм позиций оккупантов осуществили роботизированные системы

Третья штурмовая бригада впервые в российско-украинской войне провела успешную операцию с помощью роботов. Российские военные сдались после того, как к блиндажу ВС РФ приближался робот.

Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный канал 3 ОШБр.

Детали

Третья штурмовая осуществила беспрецедентную операцию - были атакованы вражеские позиции на Харьковщине.

Удалось без пехоты и потерь "зачистить" и взять оккупантов в плен. Для реализации этого были задействованы исключительно дроны и наземные роботизированные комплексы.

Вражеские фортификации атаковали FPV и НРК-камикадзе. К разрушенному блиндажу уже приближался следующий робот, когда противник, чтобы избежать подрыва, объявил о капитуляции. - говорится в сообщении.

Оккупантов, которые уцелели, "птичками" вывели к нашим рубежам, добавляется в сообщении. Согласно регламенту военных ВС РФ взяли в плен.

Напомним

Владимир Зеленский сообщил об освобождении Андреевки на Сумщине.

По его словам, этого удалось достичь благодаря наступательным действиям 225-го отдельного штурмового полка.