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Северокорейское "чудо" не выдержало: украинские бойцы уничтожили систему залпового огня производства КНДР

Киев • УНН

 • 1266 просмотра

Украинские защитники уничтожили реактивную систему залпового огня Type 75 производства КНДР на Купянском направлении. Это осуществили пилоты Первой Президентской бригады "Буревій".

Северокорейское "чудо" не выдержало: украинские бойцы уничтожили систему залпового огня производства КНДР

На Купянском направлении защитники уничтожили реактивную систему Type 75, произведенную в стране Ким Чен Ына.

Передает УНН со ссылкой на официальный канал ОСУВ "Хортица".

Детали

Не выдержала реалий фронта российско-украинской войны РСЗО Type 75 - северокорейская "экзотика".

ОСУВ "Хортица" опубликовала видео, как украинские защитники первыми отработали против оружия оккупанта. Это осуществили пилоты Первой Президентской бригады "Буревій".

Удар быстрый, результат — ожидаемый: еще одна "редкость" уничтожена на Купянском направлении. Держим темп!

- передает пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Напомним

Третья штурмовая бригада впервые в российско-украинской войне провела успешную операцию с помощью роботов. Российские военные сдались после того, как к блиндажу ВС РФ приближался робот.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаТехнологии
Ким Чен Ын
Северная Корея
Украина
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