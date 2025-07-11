Северокорейское "чудо" не выдержало: украинские бойцы уничтожили систему залпового огня производства КНДР
Киев • УНН
Украинские защитники уничтожили реактивную систему залпового огня Type 75 производства КНДР на Купянском направлении. Это осуществили пилоты Первой Президентской бригады "Буревій".
На Купянском направлении защитники уничтожили реактивную систему Type 75, произведенную в стране Ким Чен Ына.
Передает УНН со ссылкой на официальный канал ОСУВ "Хортица".
Детали
Не выдержала реалий фронта российско-украинской войны РСЗО Type 75 - северокорейская "экзотика".
ОСУВ "Хортица" опубликовала видео, как украинские защитники первыми отработали против оружия оккупанта. Это осуществили пилоты Первой Президентской бригады "Буревій".
Удар быстрый, результат — ожидаемый: еще одна "редкость" уничтожена на Купянском направлении. Держим темп!
Напомним
Третья штурмовая бригада впервые в российско-украинской войне провела успешную операцию с помощью роботов. Российские военные сдались после того, как к блиндажу ВС РФ приближался робот.