Северокорейское "чудо" не выдержало: украинские бойцы уничтожили систему залпового огня производства КНДР

На Купянском направлении защитники уничтожили реактивную систему Type 75, произведенную в стране Ким Чен Ына.

Передает УНН со ссылкой на официальный канал ОСУВ "Хортица".

Детали

Не выдержала реалий фронта российско-украинской войны РСЗО Type 75 - северокорейская "экзотика".

ОСУВ "Хортица" опубликовала видео, как украинские защитники первыми отработали против оружия оккупанта. Это осуществили пилоты Первой Президентской бригады "Буревій".

Удар быстрый, результат — ожидаемый: еще одна "редкость" уничтожена на Купянском направлении. Держим темп! - передает пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Напомним

Третья штурмовая бригада впервые в российско-украинской войне провела успешную операцию с помощью роботов. Российские военные сдались после того, как к блиндажу ВС РФ приближался робот.