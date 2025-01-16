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ХАМАС і Ізраїль вже підписали угоду про припинення вогню

Київ • УНН

 • 27349 перегляди

Сторони конфлікту підписали угоду про припинення вогню в секторі Гази після внесення остаточних змін.

16 січня, внісши остаточні зміни в угоду про перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС в секторі Гази, всі сторони підписали документ. Про це повідомляє Al-Arabiya з посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

За словами співрозмовників видання, делегація Ізраїлю вже покинула столицю Катару Доху після узгодження розбіжностей в угоді. Водночас зазначено: затвердження документа "майже провалилося б", якби не втручання посередників.

Між сторонами також вирішено, що Ізраїль з вечора пʼятниці, 17 січня, зменшить кількість рейдів на сектор Гази.

Водночас ізраїльські медіа інформували, що 17 січня делегація Єрусалима вирушить у Каїр, аби координувати виконання угоди.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН було досягнуто угоди про припинення вогню в секторі Газа з умовою звільнення 33 ізраїльських заручників. В обмін Ізраїль звільнить сотні палестинських в'язнів і дозволить доставку гуманітарної допомоги.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
izrailІзраїль
yerusalymЄрусалим
kairКаїр
katarКатар
sektor-hazaСектор Газа

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