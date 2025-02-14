Тільда Суінтон виявилаcь прихильницею руху за бойкот Ізраїлю: відома акторка підтримала BDS на Берлінале
Київ • УНН
Оскароносна акторка Тільда Суінтон висловила підтримку руху за бойкот Ізраїлю BDS на Берлінському кінофестивалі. Акторка отримала нагороду за життєві досягнення та виступила з критичною промовою щодо державного насильства.
Про прихильність до суперечливого руху BDS відома акторка заявила на пресконференції з нагоди відкриття 75-го Берлінського кінофестивалю, передає УНН із посиланням на Bild.
Володарка премії "Оскар" Тільда Суїнтон на прессконференції Берлінського кінофестивалю, у п'ятницю 14 лютого, підкреслила свою близькість до суперечливого руху BDS.
BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), що розшифровується як бойкот, відчуження та санкції, які спрямовані, серед іншого, проти продукції з Ізраїлю та співпраці з країною в галузі культури та науки. У Німеччині, до зараз відбувається Берліналє, моделі аргументації та методи руху BDS вважаються антисемітськими.
Сьогодні відома акторка підлила масла у вогонь, коли її запитали, що вона думає про BDS.
Я великий шанувальник і з великою повагою ставлюся до ВDS. Але я вирішила, що для мене важливіше приїхати, я подумала, що це потенційно більш корисно для всіх наших справ. Коротше кажучи, це був мій особистий вибір, за який я несу повну відповідальність. Водночас я з величезною повагою і розумінням ставлюся до того, що люди повинні знаходити способи бути ефективними і сильними, коли все проти тебе
На відкриттї Берлінале у четвер, 13 лютого, Тільда Суїнтон отримала нагороду за все життя. У своїй промові нагородження вона сказала: "Масові вбивства, скоєні державою та сприяні міжнародним співтовариством, зараз активно тероризують більш ніж одну частину нашого світу, засуджені тими самими органами, які були створені людиною спеціально для спостереження за тими речами на Землі, які є неприйнятними для людської спільноти".
Нагадаємо
ХАМАС і Ізраїль вже підписали угоду про припинення вогню.
13 лютого, розпочався Берлінський міжнародний кінофестиваль, який визнаний одним із найпрестижніших кінофестивалів у світі. Серед представлених фільмів буде також і український фільм ""Стрічка часу".
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