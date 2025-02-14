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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125320 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184319 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148638 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139846 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117849 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108308 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103027 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143622 перегляди

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Тільда ​​Суінтон виявилаcь прихильницею руху за бойкот Ізраїлю: відома акторка підтримала BDS на Берлінале

Тільда ​​Суінтон виявилаcь прихильницею руху за бойкот Ізраїлю: відома акторка підтримала BDS на Берлінале

Київ • УНН

 • 158220 перегляди

Оскароносна акторка Тільда Суінтон висловила підтримку руху за бойкот Ізраїлю BDS на Берлінському кінофестивалі. Акторка отримала нагороду за життєві досягнення та виступила з критичною промовою щодо державного насильства.

Про прихильність до суперечливого руху BDS відома акторка заявила на пресконференції з нагоди відкриття 75-го Берлінського кінофестивалю, передає УНН із посиланням на Bild.

Володарка премії "Оскар" Тільда ​​Суїнтон на прессконференції Берлінського кінофестивалю, у п'ятницю 14 лютого, підкреслила свою близькість до суперечливого руху BDS.

BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), що розшифровується як бойкот, відчуження та санкції, які спрямовані, серед іншого, проти продукції з Ізраїлю та співпраці з країною в галузі культури та науки. У Німеччині, до зараз відбувається Берліналє, моделі аргументації та методи руху BDS  вважаються антисемітськими.

 Сьогодні відома акторка підлила масла у вогонь, коли її запитали, що вона думає про BDS.

Я великий шанувальник і з великою повагою ставлюся до ВDS. Але я вирішила, що для мене важливіше приїхати, я подумала, що це потенційно більш корисно для всіх наших справ. Коротше кажучи, це був мій особистий вибір, за який я несу повну відповідальність. Водночас я з величезною повагою і розумінням ставлюся до того, що люди повинні знаходити способи бути ефективними і сильними, коли все проти тебе

- пояснила свою позицію Тільда ​​Суїнтон

На відкриттї Берлінале у четвер, 13 лютого, Тільда ​​Суїнтон отримала нагороду за все життя. У своїй промові нагородження вона сказала: "Масові вбивства, скоєні державою та сприяні міжнародним співтовариством, зараз активно тероризують більш ніж одну частину нашого світу, засуджені тими самими органами, які були створені людиною спеціально для спостереження за тими речами на Землі, які є неприйнятними для людської спільноти".

Нагадаємо

ХАМАС і Ізраїль вже підписали угоду про припинення вогню.

13 лютого, розпочався Берлінський міжнародний кінофестиваль, який визнаний одним із найпрестижніших кінофестивалів у світі. Серед представлених фільмів буде також і український фільм ""Стрічка часу".

Трамп довіряє путіну щодо завершення війни 14.02.25, 03:15 • 72938 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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