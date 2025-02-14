Тільда ​​Суінтон виявилаcь прихильницею руху за бойкот Ізраїлю: відома акторка підтримала BDS на Берлінале

Про прихильність до суперечливого руху BDS відома акторка заявила на пресконференції з нагоди відкриття 75-го Берлінського кінофестивалю, передає УНН із посиланням на Bild.

Володарка премії "Оскар" Тільда ​​Суїнтон на прессконференції Берлінського кінофестивалю, у п'ятницю 14 лютого, підкреслила свою близькість до суперечливого руху BDS.

BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), що розшифровується як бойкот, відчуження та санкції, які спрямовані, серед іншого, проти продукції з Ізраїлю та співпраці з країною в галузі культури та науки. У Німеччині, до зараз відбувається Берліналє, моделі аргументації та методи руху BDS вважаються антисемітськими.

Сьогодні відома акторка підлила масла у вогонь, коли її запитали, що вона думає про BDS.

Я великий шанувальник і з великою повагою ставлюся до ВDS. Але я вирішила, що для мене важливіше приїхати, я подумала, що це потенційно більш корисно для всіх наших справ. Коротше кажучи, це був мій особистий вибір, за який я несу повну відповідальність. Водночас я з величезною повагою і розумінням ставлюся до того, що люди повинні знаходити способи бути ефективними і сильними, коли все проти тебе