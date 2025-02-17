Кейт Вінслет дебютує в якості режисера з комедійною драмою для Netflix
Київ • УНН
Оскароносна акторка Кейт Вінслет дебютує як режисер з комедійною драмою "Goodbye June" для Netflix. Вона також виступить продюсером та зіграє головну роль у фільмі про возз'єднання братів і сестер.
Акторка "Титаніка" виступить режисером, продюсером і виконавицею головної ролі у фільмі "Goodbye June".
Передає УНН із посиланням на The Hollywood Reporter.
Деталі
Оскароносна акторка Кейт Вінслет працює над препродакшеном свого режисерського дебюту "Goodbye June", зйомки якого проходитимуть у Великій Британії для Netflix. Кейт Вінслет зіграє і спродюсує фільм, у якому знімуться Тоні Коллетт, Джонні Флінн, Андреа Райзборо, Тімоті Сполл і Гелен Міррен. Джо Андерс, син Вінслет від колишнього чоловіка Сема Мендеса, написав сценарій.
Netflix описує "Goodbye June" як "зворушливу, але гумористичну" драму, "в якій роздроблена група братів і сестер об'єднується за несподіваних і складних обставин".
Довідково
"Goodbye June" - це сучасна вигадана драма про розколоту групу братів і сестер, які збираються разом за раптових і складних обставин.
Дія фільму розгортається в сучасній Англії, а розгортається навколо "роздробленої групи братів і сестер, які збираються разом за раптових і важких обставин", йдеться в анотації. Вінслет зіграє у фільмі роль фотожурналіста Лі Міллера.
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