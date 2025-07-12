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Джонни Депп снова сыграет Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря"? СМИ раскрыли детали

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Джонни Депп, Орландо Блум и Кира Найтли могут вернуться к ролям Джека Воробья, Уилла Тернера и Элизабет Суонн в новом фильме "«Пираты Карибского моря". Картина станет мягким перезапуском, а фильм с Марго Робби приостановлен.

Джонни Депп снова сыграет Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря"? СМИ раскрыли детали

В новых "Пиратах Карибского моря" могут вернуться главные герои оригинальной трилогии. Речь идет о Джеке Воробье, Уилле Тернере и Элизабет Суонн, передает УНН со ссылкой на The DisInsider.

Детали

Как указано в материале, Джонни Депп, Орландо Блум и Кира Найтли вернутся к своим знаменитым ролям. Картина станет мягким перезапуском, который введет во вселенную новых центральных героев.

Однако сейчас режиссера нет, и когда он подпишет контракт, то сценарий, скорее всего, будет переработан. Disney D23 Expo, вероятно, станет временем, когда появится официальное объявление о новом фильме.

Кроме того, по данным издания, фильм о Пиратах с участием Марго Робби, к которому была привязана сценаристка "Бамблби" Кристина Хобсон, приостановлен и, вероятно, картина никогда не будет снята.

Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ18.02.25, 09:53 • 158507 просмотров

Добавим

Ранее о возвращении главных героев франшизы высказывался Орландо Блум. Он говорил, что готов снова сыграть Уилла и что собрать всех персонажей вместе спустя 20 лет — отличная идея.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

КультураНовости Мира
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