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Financial Times

Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цін

Київ • УНН

 • 736 перегляди

Сезон збору яблук в Україні триває з вересня по листопад, ранні сорти збирають у серпні. Цьогорічний урожай якісних яблук очікується невисоким через погодні умови та відсутність захисних технологій.

Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цін

Яблука є одними з найпопулярніших фруктів в Україні. Ледь не в кожного господаря у садочку в заміському будинку можна побачити яблучне дерево. А то і не одне. Українці використовують яблука і для швидкого перекусу на роботі, і печуть пироги з ними, а інколи готують вишукані страви з яблуками, які подаються на святковий стіл. Коли стартує сезон яблук, чи варто в цьому році сподіватися на великий врожай та якими будуть ціни на цей продукт - журналісту УНН розповів голова громадської спілки "Укрсадвинпром" Володимир Печко.

Початок сезону яблук

Сезон по збиранню яблук - то це вересень-листопад. Сезон експортний для яблук - то є вересень лютий. В цей період часу ми експортуємо яблука за кордон у різні країни світу, по всіх континентах практично. Сезон по Україні – це фактично круглий сезон, ми фактично закрили себе, закрили свій ринок від імпорту залежності. Ми повністю забезпечуємо свої потреби по яблуку

- розповів Печко.

Голова "Укрсадвинпрому" також зазначив, що збір ранніх яблук починається у серпні, а восени іде збір регулярних яблук, призначених на закладку.

"Ранні яблука збираються в серпні, їх називають літні. Вересень-листопад – це вже пішло таке регулярне яблуко, осіннє. Це вже яблуко, яке буде кластися на закладку в холодильні камери з регульованим газовим середовищем", - пояснив експерт.

Володимир Печко також наголосив, що умови зберігання яблук різні. Хто має відповідні сховки – може зберігати яблука хоч цілий рік.

Зберігають по різному. В когось є регульоване газове середовище, то можна продовжити зберігання майже весь рік. В когось нема, ті можуть продовжити строк зберігання до січня місяця, наприкла

- додав Печко.

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Урожай яблук буде невеликим

Експерт розповів, що, як і минулого року, урожай якісного яблука буде невисоким. Причиною цього є неспроможність захистити врожай від погодних умов.

"Врожай у цьому році буде приблизно на рівні минулого року – небагато яблук в цьому році. Так само, як і в минулому році, буде мало якісного яблука. Так відбувається через погодні умови. Все-таки в нас не вирішено питання щодо градобойних сіток у садівничих господарствах", - пояснив Печко.

Садівник також додав, що Україна суттєво відстає від європейських країн, які мають значно сильніші спроможності щодо вирощування та збереження яблук. Європейці залучають до цього усі можливі сучасні технології.

Польща, Нідерланди, Бельгія - вони не граються, як ми, мовляв, що виросте то виросте. Ці країни намагаються захистити врожай від початку закладки до етапу збирання. Градобійні сітки мають бути. Зрошення спеціальне ставиться. Навіть зрошення технологічне з акцентом на садок. Але це сучасні технології, в нас практично такого ще нема. Для початку треба забезпечити хоча б градобійні сітки. У нас в Україні є вони, але лише на сучасних підприємствах, флагманських. Але це 10-15 тисяч доларів на один гектар затрата

- пояснив Печко.

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Якими будуть ціни на яблука

Також Володимир Печко пояснив, що ціни на яблука спершу знизяться за рахунок великої кількості літніх яблук, проте вже у наступному році почнеться подорожчання.

В цьому році ціни спочатку знизяться, тому що будуть і літні яблука, і осінні. І в нас аграрна країна, яблуко у кожному дворі, у когось батьки вирощують, бабусі, дідусі. А от в наступному, 2026 році, ціна може повернутися на рівень минулорічних цін і навіть бити рекорди

- пояснив експерт.

Печко розповів, що в 2024 році ціна за один кілограм яблука сягала 70-80 гривень. Втім, він висловив сподівання, що цей рекорд не буде побито ні в цьому, ні в наступному році.

У нас в цьому році було уже влітку 2025 року, яблуко врожаю 2024 вже було 70-80 гривень за кілограм. Це приблизні минулорічні ціни були. У 2026 році теж може бути приблизно така ціна. Я не дуже вірю, що ми поб'ємо рекорд минулого року по ціні. Сподіваюся, у нас буде врожай, щоб ринок регулювався таким чином, щоб все ж таки були задоволені і виробники своїми цінами і врожаєм, і також задоволені будуть споживачі ціною. Все-таки не варто також забувати, що країна зараз переживає дуже багато випробувань

- підсумував Печко.

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Павло Зінченко

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