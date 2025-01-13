Рекордні ціни на яблука в Україні: чому продовжується зростання
Київ • УНН
Ціни на якісні яблука в Україні зросли на 13% за тиждень і досягли 25-32 грн/кг. Обмежена пропозиція та підвищений попит призвели до найвищої вартості фруктів за останні 8 років.
Минулого тижня українські садівники почали активно підвищувати ціни на якісні яблука. Вартість фруктів в середньому зросла на 13% у порівнянні з попереднім тижнем. Наразі ціни на яблука в Україні найвищі за останні 8 років. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit, передає УНН.
Деталі
Як вказали аналітики, якісне яблуко з українських господарств надходить у продаж у діапазоні 25-32 грн/кг($0,59-0,76/кг). Це на 61% більше ніж торік в аналогічний період.
Зростання цін на ці фрукти пов’язують із помітною активізацією торговельно-закупівельної діяльності в даному сегменті. За словами виробників, якщо тижнем раніше попит на місцеве яблуко був відносно невисоким, то вже сьогодні підвищену зацікавленість у закупівлі цієї продукції виявляють покупці практично всіх категорій.
Пропозиція яблука високої якості на ринку України досить обмежена, що також сприяє зростанню цін, зазначають аналітики.
Багато садівників пропонують до продажу в основному продукцію, якість якої почала погіршуватися внаслідок тривалого зберігання. Водночас якісне яблуко традиційно вирушає на експорт, а деякі садівники планують продавати його не раніше за початок весни.
Доповнення
Заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" Денис Марчук вважає, що протягом зими - на початок весни ціни на овочі зростуть на близько 15%.