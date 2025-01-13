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Рекордные цены на яблоки в Украине: почему продолжается рост

Рекордные цены на яблоки в Украине: почему продолжается рост

Киев  •  УНН

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Цены на качественные яблоки в Украине выросли на 13% за неделю и достигли 25-32 грн/кг. Ограниченное предложение и повышенный спрос привели к самой высокой стоимости фруктов за последние 8 лет.

 На прошлой неделе украинские садоводы начали активно повышать цены на качественные яблоки. Стоимость фруктов в среднем выросла на 13%  по сравнению  с предыдущей неделей. В настоящее время цены на яблоки в Украине самые высокие за последние 8 лет. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit, передает УНН.

Детали

Как указали аналитики, качественное яблоко из украинских хозяйств поступает в продажу в диапазоне 25-32 грн/кг($0,59-0,76/кг).  Это на 61% больше чем в прошлом году в аналогичный период.

Рост цен на эти фрукты связывают с заметной активизацией торгово-закупочной деятельности в данном сегменте. По словам производителей, если неделей ранее спрос на местное яблоко был относительно невысоким, то уже сегодня повышенный интерес к закупке этой продукции проявляют покупатели практически всех категорий.

Предложение яблока высокого качества на рынке Украины довольно ограничено, что также способствует росту цен, отмечают аналитики. 

Многие садоводы предлагают к продаже в основном продукцию, качество которой начало ухудшаться в результате длительного хранения. В то же время качественное яблоко традиционно отправляется на экспорт, а некоторые садоводы планируют продавать его не ранее начала весны.

Дополнение 

Заместитель председателя "Всеукраинского аграрного совета" Денис Марчук считает, что  в течение зимы - к началу весны цены на овощи вырастут примерно на 15%. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ЭкономикаАгроновости
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