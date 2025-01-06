Прогноз цін на овочі: чому українцям варто готуватися до здорожчання

Протягом зими - на початок весни ціни на овочі зростуть на близько 15%. Такий прогноз озвучив заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" Денис Марчук в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

Якщо ми говоримо про овочі в цілому, то негативний фактор, який призвів до такого різкого здорожчання, - це неврожайність. І фактично до нового врожаю під відкритим ґрунтом сподіватися на здешевлення цін на овочеву групу сподіватися не доводиться

Також він зазначив, що це стосується ранніх тепличних овочів.

Тому що вирощування у собівартості їх теж є досить дорогим. Тому протягом ще періоду (зимового) - початок весни десь на 15% ціна на овочі ще зросте