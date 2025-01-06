Прогноз цін на овочі: чому українцям варто готуватися до здорожчання
Київ • УНН
Експерт прогнозує зростання цін на овочі на 15% до початку весни через неврожай. Подорожчання торкнеться як звичайних, так і тепличних овочів через високу собівартість вирощування.
Протягом зими - на початок весни ціни на овочі зростуть на близько 15%. Такий прогноз озвучив заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" Денис Марчук в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.
Якщо ми говоримо про овочі в цілому, то негативний фактор, який призвів до такого різкого здорожчання, - це неврожайність. І фактично до нового врожаю під відкритим ґрунтом сподіватися на здешевлення цін на овочеву групу сподіватися не доводиться
Також він зазначив, що це стосується ранніх тепличних овочів.
Тому що вирощування у собівартості їх теж є досить дорогим. Тому протягом ще періоду (зимового) - початок весни десь на 15% ціна на овочі ще зросте
Доповнення
Із середини грудня ціни на часник на полицях українських магазинів упевнено досягли позначки у 200 грн за кг. У гривнях це абсолютний рекорд.
Молочні товари, овочі чи м'ясо: що найбільше подорожчало у 2024 році31.12.24, 16:46 • 150871 перегляд