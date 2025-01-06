Прогноз цен на овощи: почему украинцам стоит готовиться к подорожанию
Киев • УНН
Эксперт прогнозирует рост цен на овощи на 15% до начала весны из-за неурожая. Подорожание коснется как обычных, так и тепличных овощей из-за высокой себестоимости выращивания.
В течение зимы - на начало весны цены на овощи вырастут на около 15%. Такой прогноз озвучил заместитель председателя "Всеукраинского аграрного совета" Денис Марчук в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.
Если мы говорим об овощах в целом, то негативный фактор, который привел к такому резкому подорожанию, - это неурожайность. И фактически до нового урожая под открытым грунтом надеяться на удешевление цен на овощную группу надеяться не приходится
Также он отметил, что это касается ранних тепличных овощей.
Потому что выращивание в себестоимости их тоже является достаточно дорогим. Поэтому в течение еще периода (зимнего) - начало весны где-то на 15% цена на овощи еще вырастет
Дополнение
С середины декабря цены на чеснок на полках украинских магазинов уверенно достигли отметки в 200 грн за кг. В гривнах это абсолютный рекорд.
Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году31 дек. 2024, 14:46 • 150131 просмотр