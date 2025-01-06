Прогноз цен на овощи: почему украинцам стоит готовиться к подорожанию

В течение зимы - на начало весны цены на овощи вырастут на около 15%. Такой прогноз озвучил заместитель председателя "Всеукраинского аграрного совета" Денис Марчук в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Если мы говорим об овощах в целом, то негативный фактор, который привел к такому резкому подорожанию, - это неурожайность. И фактически до нового урожая под открытым грунтом надеяться на удешевление цен на овощную группу надеяться не приходится

Также он отметил, что это касается ранних тепличных овощей.

Потому что выращивание в себестоимости их тоже является достаточно дорогим. Поэтому в течение еще периода (зимнего) - начало весны где-то на 15% цена на овощи еще вырастет