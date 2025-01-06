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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прогноз цен на овощи: почему украинцам стоит готовиться к подорожанию

Прогноз цен на овощи: почему украинцам стоит готовиться к подорожанию

Киев  •  УНН

 • 3253 просмотра

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Эксперт прогнозирует рост цен на овощи на 15% до начала весны из-за неурожая. Подорожание коснется как обычных, так и тепличных овощей из-за высокой себестоимости выращивания.

В течение зимы - на начало весны цены на овощи вырастут на около 15%. Такой прогноз озвучил заместитель председателя "Всеукраинского аграрного совета" Денис Марчук в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Если мы говорим об овощах в целом, то негативный фактор, который привел к такому резкому подорожанию, - это неурожайность. И фактически до нового урожая под открытым грунтом надеяться на удешевление цен на овощную группу надеяться не приходится

- сказал Марчук.

Также он отметил, что это касается ранних тепличных овощей.

Потому что выращивание в себестоимости их тоже является достаточно дорогим. Поэтому в течение еще периода (зимнего) - начало весны где-то на 15% цена на овощи еще вырастет

- сообщил Марчук.

Дополнение

С середины декабря цены на чеснок на полках украинских магазинов уверенно достигли отметки в 200 грн за кг. В гривнах это абсолютный рекорд. 

Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году31 дек. 2024, 14:46 • 150131 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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