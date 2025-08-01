Украинский яблочный сезон: чего ожидать от урожая и цен

Яблоки являются одними из самых популярных фруктов в Украине. Едва ли не у каждого хозяина в саду в загородном доме можно увидеть яблочное дерево. А то и не одно. Украинцы используют яблоки и для быстрого перекуса на работе, и пекут пироги с ними, а иногда готовят изысканные блюда с яблоками, которые подаются на праздничный стол. Когда стартует сезон яблок, стоит ли в этом году надеяться на большой урожай и какими будут цены на этот продукт - журналисту УНН рассказал глава общественного союза "Укрсадвинпром" Владимир Печко.

Начало сезона яблок

Сезон по сбору яблок - это сентябрь-ноябрь. Сезон экспортный для яблок - это сентябрь-февраль. В этот период времени мы экспортируем яблоки за границу в разные страны мира, практически по всем континентам. Сезон по Украине – это фактически круглый сезон, мы фактически закрыли себя, закрыли свой рынок от импорта зависимости. Мы полностью обеспечиваем свои потребности по яблоку - рассказал Печко.

Глава "Укрсадвинпрома" также отметил, что сбор ранних яблок начинается в августе, а осенью идет сбор регулярных яблок, предназначенных на закладку.

"Ранние яблоки собираются в августе, их называют летние. Сентябрь-ноябрь – это уже пошло такое регулярное яблоко, осеннее. Это уже яблоко, которое будет класться на закладку в холодильные камеры с регулируемой газовой средой", - пояснил эксперт.

Владимир Печко также подчеркнул, что условия хранения яблок разные. У кого есть соответствующие хранилища – может хранить яблоки хоть целый год.

Хранят по-разному. У кого-то есть регулируемая газовая среда, то можно продлить хранение почти весь год. У кого-то нет, те могут продлить срок хранения до января месяца, например - добавил Печко.

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Урожай яблок будет небольшим

Эксперт рассказал, что, как и в прошлом году, урожай качественного яблока будет невысоким. Причиной этого является неспособность защитить урожай от погодных условий.

"Урожай в этом году будет примерно на уровне прошлого года – немного яблок в этом году. Так же, как и в прошлом году, будет мало качественного яблока. Так происходит из-за погодных условий. Все-таки у нас не решен вопрос по градобойным сеткам в садоводческих хозяйствах", - пояснил Печко.

Садовод также добавил, что Украина существенно отстает от европейских стран, которые имеют значительно более сильные возможности по выращиванию и сохранению яблок. Европейцы привлекают к этому все возможные современные технологии.

Польша, Нидерланды, Бельгия - они не играют, как мы, мол, что вырастет, то вырастет. Эти страны стараются защитить урожай от начала закладки до этапа сбора. Градобойные сетки должны быть. Орошение специальное ставится. Даже орошение технологическое с акцентом на сад. Но это современные технологии, у нас практически такого еще нет. Для начала нужно обеспечить хотя бы градобойные сетки. У нас в Украине они есть, но только на современных предприятиях, флагманских. Но это 10-15 тысяч долларов на один гектар затрата - пояснил Печко.

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Какими будут цены на яблоки

Также Владимир Печко пояснил, что цены на яблоки сначала снизятся за счет большого количества летних яблок, однако уже в следующем году начнется подорожание.

В этом году цены сначала снизятся, потому что будут и летние яблоки, и осенние. И у нас аграрная страна, яблоко в каждом дворе, у кого-то родители выращивают, бабушки, дедушки. А вот в следующем, 2026 году, цена может вернуться на уровень прошлогодних цен и даже бить рекорды - пояснил эксперт.

Печко рассказал, что в 2024 году цена за один килограмм яблока достигала 70-80 гривен. Впрочем, он выразил надежду, что этот рекорд не будет побит ни в этом, ни в следующем году.

У нас в этом году было уже летом 2025 года, яблоко урожая 2024 уже было 70-80 гривен за килограмм. Это приблизительные прошлогодние цены были. В 2026 году тоже может быть примерно такая цена. Я не очень верю, что мы побьем рекорд прошлого года по цене. Надеюсь, у нас будет урожай, чтобы рынок регулировался таким образом, чтобы все же были довольны и производители своими ценами и урожаем, и также довольны будут потребители ценой. Все-таки не стоит также забывать, что страна сейчас переживает очень много испытаний - подытожил Печко.

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