Украинский яблочный сезон: чего ожидать от урожая и цен

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Эксклюзив
06:54 • 470 просмотра
Украинский яблочный сезон: чего ожидать от урожая и ценPhoto
Эксклюзив
05:15 • 10956 просмотра
"Слуги" показывают зубы: нардепы рассматривают возможности усиления парламентского контроля за другими органами власти
04:30 • 17518 просмотра
Открытый банкинг и возвращение полных штрафов за РРО: что изменится для украинцев с 1 августаPhoto
Эксклюзив
31 июля, 13:18 • 50707 просмотра
Синхронность заявлений Кузьминых и "Дарницы": юрист объяснил, может ли это стать основанием для экспертизы и расследования
Эксклюзив
31 июля, 12:18 • 69199 просмотра
Акциз на сладкие газированные напитки: когда парламент может рассмотреть законопроект и сделает ли это вообще
31 июля, 12:07 • 138226 просмотра
Зеленский подписал закон о НАБУ и САП
31 июля, 10:55 • 79647 просмотра
Рада увеличила расходы на оборону
31 июля, 10:17 • 81729 просмотра
Рада восстановила полномочия НАБУ и САП президентским законопроектом
Эксклюзив
31 июля, 07:35 • 72813 просмотра
Очередной вброс: спикер ОСУВ "Хортица" о заявлении рф о захвате Часового Яра
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 250105 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3м/с
62%
747мм
Популярные новости
Оккупанты завозят учителей из Липецка на оккупированные территории Украины31 июля, 22:49 • 10229 просмотра
Путин претендовал на Крым и восток Украины еще в 1994 году – архив МИД Германии31 июля, 23:38 • 22691 просмотра
Украина строит масштабные укрепления для сдерживания летнего наступления России - WSJ01:59 • 11954 просмотра
«Черная касса» на 4 миллиона гривен: ГБР разоблачило очередную коррупционную схемуPhoto02:48 • 19405 просмотра
Оззи Осборн похоронен в саду своего особняка в АнглииPhoto04:23 • 10290 просмотра
публикации
Что приготовить в августе: 5 сезонных рецептов из свежих овощей и фруктовPhoto06:16 • 4856 просмотра
"Слуги" показывают зубы: нардепы рассматривают возможности усиления парламентского контроля за другими органами власти
Эксклюзив
05:15 • 10968 просмотра
Открытый банкинг и возвращение полных штрафов за РРО: что изменится для украинцев с 1 августаPhoto04:30 • 17528 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 43502 просмотра
Синхронность заявлений Кузьминых и "Дарницы": юрист объяснил, может ли это стать основанием для экспертизы и расследования
Эксклюзив
31 июля, 13:18 • 50712 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Тим Кук
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Херсонская область
Запорожская область
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критикиPhotoVideo31 июля, 17:36 • 17810 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 43498 просмотра
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 138933 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 199372 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 254341 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
Amazon Prime
Financial Times

Украинский яблочный сезон: чего ожидать от урожая и цен

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Сезон сбора яблок в Украине длится с сентября по ноябрь, ранние сорта собирают в августе. Нынешний урожай качественных яблок ожидается невысоким из-за погодных условий и отсутствия защитных технологий.

Украинский яблочный сезон: чего ожидать от урожая и цен

Яблоки являются одними из самых популярных фруктов в Украине. Едва ли не у каждого хозяина в саду в загородном доме можно увидеть яблочное дерево. А то и не одно. Украинцы используют яблоки и для быстрого перекуса на работе, и пекут пироги с ними, а иногда готовят изысканные блюда с яблоками, которые подаются на праздничный стол. Когда стартует сезон яблок, стоит ли в этом году надеяться на большой урожай и какими будут цены на этот продукт - журналисту УНН рассказал глава общественного союза "Укрсадвинпром" Владимир Печко.

Начало сезона яблок

Сезон по сбору яблок - это сентябрь-ноябрь. Сезон экспортный для яблок - это сентябрь-февраль. В этот период времени мы экспортируем яблоки за границу в разные страны мира, практически по всем континентам. Сезон по Украине – это фактически круглый сезон, мы фактически закрыли себя, закрыли свой рынок от импорта зависимости. Мы полностью обеспечиваем свои потребности по яблоку

- рассказал Печко.

Глава "Укрсадвинпрома" также отметил, что сбор ранних яблок начинается в августе, а осенью идет сбор регулярных яблок, предназначенных на закладку.

"Ранние яблоки собираются в августе, их называют летние. Сентябрь-ноябрь – это уже пошло такое регулярное яблоко, осеннее. Это уже яблоко, которое будет класться на закладку в холодильные камеры с регулируемой газовой средой", - пояснил эксперт.

Владимир Печко также подчеркнул, что условия хранения яблок разные. У кого есть соответствующие хранилища – может хранить яблоки хоть целый год.

Хранят по-разному. У кого-то есть регулируемая газовая среда, то можно продлить хранение почти весь год. У кого-то нет, те могут продлить срок хранения до января месяца, например

- добавил Печко.

Последствия засухи и заморозков в Украине: потери урожая фруктов местами достигают 100%02.06.25, 16:54 • 2654 просмотра

Урожай яблок будет небольшим

Эксперт рассказал, что, как и в прошлом году, урожай качественного яблока будет невысоким. Причиной этого является неспособность защитить урожай от погодных условий.

"Урожай в этом году будет примерно на уровне прошлого года – немного яблок в этом году. Так же, как и в прошлом году, будет мало качественного яблока. Так происходит из-за погодных условий. Все-таки у нас не решен вопрос по градобойным сеткам в садоводческих хозяйствах", - пояснил Печко.

Садовод также добавил, что Украина существенно отстает от европейских стран, которые имеют значительно более сильные возможности по выращиванию и сохранению яблок. Европейцы привлекают к этому все возможные современные технологии.

Польша, Нидерланды, Бельгия - они не играют, как мы, мол, что вырастет, то вырастет. Эти страны стараются защитить урожай от начала закладки до этапа сбора. Градобойные сетки должны быть. Орошение специальное ставится. Даже орошение технологическое с акцентом на сад. Но это современные технологии, у нас практически такого еще нет. Для начала нужно обеспечить хотя бы градобойные сетки. У нас в Украине они есть, но только на современных предприятиях, флагманских. Но это 10-15 тысяч долларов на один гектар затрата

- пояснил Печко.

Готовим вкусные оладьи с яблоками: простой рецепт для идеального выходного завтрака09.11.24, 07:36 • 28806 просмотров

Какими будут цены на яблоки

Также Владимир Печко пояснил, что цены на яблоки сначала снизятся за счет большого количества летних яблок, однако уже в следующем году начнется подорожание.

В этом году цены сначала снизятся, потому что будут и летние яблоки, и осенние. И у нас аграрная страна, яблоко в каждом дворе, у кого-то родители выращивают, бабушки, дедушки. А вот в следующем, 2026 году, цена может вернуться на уровень прошлогодних цен и даже бить рекорды

- пояснил эксперт.

Печко рассказал, что в 2024 году цена за один килограмм яблока достигала 70-80 гривен. Впрочем, он выразил надежду, что этот рекорд не будет побит ни в этом, ни в следующем году.

У нас в этом году было уже летом 2025 года, яблоко урожая 2024 уже было 70-80 гривен за килограмм. Это приблизительные прошлогодние цены были. В 2026 году тоже может быть примерно такая цена. Я не очень верю, что мы побьем рекорд прошлого года по цене. Надеюсь, у нас будет урожай, чтобы рынок регулировался таким образом, чтобы все же были довольны и производители своими ценами и урожаем, и также довольны будут потребители ценой. Все-таки не стоит также забывать, что страна сейчас переживает очень много испытаний

- подытожил Печко.

Рекордные цены на яблоки в Украине: почему продолжается рост13.01.25, 12:49 • 67683 просмотра

Павел Зинченко

ЭкономикаАгроновостиФинансы
Бельгия
Нидерланды
Украина
Польша