Последствия засухи и заморозков в Украине: потери урожая фруктов местами достигают 100%

Больше всего из-за стихийных природных явлений пострадали плодовые косточковые деревья. Но не все – если с абрикосами ситуация сложная, то с вишней и черешней в пределах до 50%.

Передает УНН со ссылкой на брифинг заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука.

Украинский урожай теряет из-за относительной засухи и заморозков. Больше всего пострадали плодовые косточковые деревья. По словам Дениса Марчука, представителя Всеукраинского аграрного совета:

По некоторым хозяйствам потери 100%, в частности, если мы говорим об абрикосах и персиках.

Но по словам специалиста, в случае вишни и черешни, это около 30-50% потерь по хозяйствам.

Частично пострадали груши, яблони, – отметил он.

Так что речь идет о подорожании цен.

В среднем, более чем на 30% по сравнению с прошлым годом эта категория продуктов может подорожать

Он добавил, что не оправдались надежды уравновесить ситуацию за счет импорта.

Даже хотелось бы надеяться на импорт, который мог бы частично уравновесить ценовую позицию, но такова ситуация, что почти по всей восточной Европе были заморозки, и те потенциальные импортеры, которые могли бы везти на территорию Украины, тоже потеряли