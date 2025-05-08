Весняні заморозки в Україні: експерти пояснили, як це вплине на врожай плодових дерев та ціни

Весняні заморозки в Україні вдарили по абрикосах, з персиками ситуація більш-менш нормальна. Проте влітку вони можуть стати дорожчими на 20-25% ніж минулого року, передає УНН.

Масштаби втрат урожаю плодових через весняні заморозки

Голова "Укрсадвинпрому" Володимир Печко повідомив журналісту УНН, що квітневі заморозки вдарили по абрикосам.

"По абрикосу дуже важка ситуація, тому що, це в принципі ризикова культура й не перший рік абрикос страждає. Не можна сказати, що зовсім українці залишаться без абрикос, але велика ймовірність того, що у супермаркетах не буде українського є", - розповів Печко.

Також він прокоментував ситуацію з врожаєм персиків.

"Щодо персика ситуація більш-менш нормальна. Десь трохи постраждав, але не глобально, тобто десь 15-20% (постраждало через заморозки – ред.), в різних регіонах воно варіюється у таких межах. Але це не глобально", - сказав Печко.

За його словами, з черешнею ситуація більш-менш стабільна, немає постраждалого нічого по регіонах, тому що рання черешня може постраждати, а пізня ще не квітне.

"В цьому році також є питання по яблуку. На цвітіння вплинули заморозки, врожай знищений на деяких підприємствах", - заявив Печко.

Окрім того, Печко розповів про знищення врожаю лохини через весняні заморозки.

По лохині є втрати на Черкащині, десь є 60% і 85% й на півночі України, але в цілому буде лохина, тому що по Закарпаттю постраждали ранні сорти – десь до 20%, пізні сорти десь 40%. Проте Україна велика й в кожному регіоні є свої насадження, тому в загальному це не вплине на ситуацію - сказав Печко.

Вплив на ціни на фрукти на літо 2025 року й прогноз їх вартості

Економічний експерт Олег Пендзин спрогнозував УНН на скільки можуть зрости ціни на персики та абрикоси влітку через квітневі заморозки.

Рік на рік не випадає, в залежності від того скільки коштуватиме імпорт. У нас балансуючий імпорт по персикам та абрикосам. Також залежить від того, який буде курс долара, тому що імпорт від долара залежить. В будь-якому випадку, я думаю, що (вони – ред.) будуть дорожчі на 20-25% ніж минулого року, хоча торік теж були заморозки весною - пояснив Пендзин.

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Прогноз цін на овочі влітку 2025 року

Голова Комітету економістів України Андрій Новак журналісту УНН зазначив, що ціни на овочі традиційно влітку знижуються, тому що починається новий сезон й можна очікувати, що "борщовий набір" буде дешевшим ніж, наприклад, на новий рік чи навіть у весняний період.

"На скільки будуть змінюватися ціни – це буде залежати від регіону. В різних регіонах по різному будуть змінюватися ціни. Також це залежить від величини населеного пункту. Найвищими ціни будуть традиційно в Києві, а найнижчими в сільській місцевості, невеличких містах, селищах.

Спрогнозувати на скільки відсотків ціни будуть нижчими зараз важко, але те, що зниження буде з приходом нового сезону можна чітко прогнозувати", - розповів Новак.

Новак зауважив, що на скільки будуть знижуватися ціни на овочі буде впливати декілька факторів, наприклад, в тому числі ситуація з курсом гривні, з цінами на пальне, електроенергію, газом.

Якщо різких змін не буде, то можна очікувати, що на декілька десятків відсотків вартість на овочеву група в літній період знизиться - сказав Новак.

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Доповнення

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук на початку травня заявляв, що заморозки в Україні завдали шкоди частині плодово-ягідних культур. Зокрема, може бути втрачено до 80% урожаю абрикосів і персиків.