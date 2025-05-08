Весенние заморозки в Украине: эксперты объяснили, как это повлияет на урожай плодовых деревьев и цены

Весенние заморозки в Украине ударили по абрикосам, с персиками ситуация более-менее нормальная. Однако летом они могут стать дороже на 20-25% чем в прошлом году, передает УНН.

Масштабы потерь урожая плодовых из-за весенних заморозков

Глава "Укрсадвинпрома" Владимир Печко сообщил журналисту УНН, что апрельские заморозки ударили по абрикосам.

"По абрикосу очень тяжелая ситуация, потому что, это в принципе рисковая культура и не первый год абрикос страдает. Нельзя сказать, что совсем украинцы останутся без абрикос, но велика вероятность того, что в супермаркетах не будет украинского есть", - рассказал Печко.

Также он прокомментировал ситуацию с урожаем персиков.

"Что касается персика, ситуация более-менее нормальная. Где-то немного пострадал, но не глобально, то есть где-то 15-20% (пострадало из-за заморозков - ред.), в разных регионах оно варьируется в таких пределах. Но это не глобально", - сказал Печко.

По его словам, с черешней ситуация более-менее стабильная, нет пострадавшего ничего по регионам, потому что ранняя черешня может пострадать, а поздняя еще не цветет.

"В этом году также есть вопрос по яблоку. На цветение повлияли заморозки, урожай уничтожен на некоторых предприятиях", - заявил Печко.

Кроме того, Печко рассказал об уничтожении урожая голубики из-за весенних заморозков.

По голубике есть потери в Черкасской области, где-то есть 60% и 85% и на севере Украины, но в целом будет голубика, потому что по Закарпатью пострадали ранние сорта - где-то до 20%, поздние сорта где-то 40%. Однако Украина большая и в каждом регионе есть свои насаждения, поэтому в целом это не повлияет на ситуацию - сказал Печко.

Влияние на цены на фрукты на лето 2025 года и прогноз их стоимости

Экономический эксперт Олег Пендзин спрогнозировал УНН на сколько могут вырасти цены на персики и абрикосы летом из-за апрельских заморозков.

Год на год не приходится, в зависимости от того, сколько будет стоить импорт. У нас балансирующий импорт по персикам и абрикосам. Также зависит от того, какой будет курс доллара, потому что импорт от доллара зависит. В любом случае, я думаю, что (они - ред.) будут дороже на 20-25% чем в прошлом году, хотя в прошлом году тоже были заморозки весной - пояснил Пендзин.

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Прогноз цен на овощи летом 2025 года

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак журналисту УНН отметил, что цены на овощи традиционно летом снижаются, потому что начинается новый сезон и можно ожидать, что "борщевой набор" будет дешевле, чем, например, на новый год или даже в весенний период.

"На сколько будут меняться цены - это будет зависеть от региона. В разных регионах по разному будут меняться цены. Также это зависит от величины населенного пункта. Самыми высокими цены будут традиционно в Киеве, а самыми низкими в сельской местности, небольших городах, поселках.

Спрогнозировать на сколько процентов цены будут ниже сейчас трудно, но то, что снижение будет с приходом нового сезона можно четко прогнозировать", - рассказал Новак.

Новак отметил, что на сколько будут снижаться цены на овощи будет влиять несколько факторов, например, в том числе ситуация с курсом гривны, с ценами на топливо, электроэнергию, газом.

Если резких изменений не будет, то можно ожидать, что на несколько десятков процентов стоимость на овощную группа в летний период снизится - сказал Новак.

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Дополнение

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в начале мая заявлял, что заморозки в Украине нанесли ущерб части плодово-ягодных культур. В частности, может быть потеряно до 80% урожая абрикосов и персиков.