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Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси
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В Україні заморозки можуть знищити понад 80% врожаю персиків та абрикосів - експерт

Київ • УНН

 • 3480 перегляди

В Україні через заморозки прогнозують втрату до 80% врожаю абрикосів та персиків. Найбільше постраждав ріпак, втрати якого можуть сягнути 10-15%.

В Україні заморозки можуть знищити понад 80% врожаю персиків та абрикосів - експерт

В Україні заморозки завдали шкоди частині плодово-ягідних культур. Зокрема, може бути втрачено до 80% урожаю абрикосів і персиків, повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі національного телемарафону.

Деталі

Найбільше постраждав ріпак, який уже був у фазі цвітіння - втрати можуть сягати 10–15%. Також пошкоджено плодово-ягідні дерева: абрикоси, персики, черешні, вишні. По деяких культурах - втрати до 70–80%

- сказав Марчук.

Він додав, що фермери докладають всіх зусиль, щоб врятувати ситуацію, проте загалом буде заморозки завдадуть важких втрат.

Цього тижня по деяких регіонах України заморозки продовжуються, аграрії виходять з бажанням зберегти хоча б той урожай, який є, але по таким культурам, повторюся, як абрикоси і персики ми будемо мати великі втрати

- підвів невтішні підсумки Марчук.

Доповнення

Марчук повідомив, що Україні вистачить зерна для власного споживання навіть попри посуху. Буде порушено лише експортний потенціал нашої держави. При зменшенні на 15-20%, навіть якщо це відбудеться, що 18 мільйонів тон, це в три рази більше, ніж споживає сама Україна, тому що нам на рік потрібно 6,5-7 мільйонів.

Це може порушити наш експортний потенціал, внаслідок чого відбудеться зменшення коштів заробітку. Це звичайно теж погано, бо за ці кошти ми також здійснюємо оборону нашої країни- відповів Марчук на запитання щодо зменшення врожаю пшениці чере посуху.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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