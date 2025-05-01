В Украине заморозки могут уничтожить более 80% урожая персиков и абрикосов – эксперт
Киев • УНН
В Украине из-за заморозков прогнозируют потерю до 80% урожая абрикосов и персиков. Больше всего пострадал рапс, потери которого могут достичь 10-15%.
В Украине заморозки нанесли ущерб части плодово-ягодных культур. В частности, может быть потеряно до 80% урожая абрикосов и персиков, сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире национального телемарафона.
Детали
Больше всего пострадал рапс, который уже был в фазе цветения - потери могут достигать 10-15%. Также повреждены плодово-ягодные деревья: абрикосы, персики, черешни, вишни. По некоторым культурам - потери до 70-80%
Он добавил, что фермеры прилагают все усилия, чтобы спасти ситуацию, однако в целом заморозки нанесут тяжелые потери.
На этой неделе в некоторых регионах Украины заморозки продолжаются, аграрии выходят с желанием сохранить хотя бы тот урожай, который есть, но по таким культурам, повторюсь, как абрикосы и персики мы будем иметь большие потери
Дополнение
Марчук сообщил, что Украине хватит зерна для собственного потребления даже несмотря на засуху. Будет нарушен только экспортный потенциал нашего государства. При уменьшении на 15-20%, даже если это произойдет, то 18 миллионов тонн, это в три раза больше, чем потребляет сама Украина, потому что нам в год нужно 6,5-7 миллионов.
Это может нарушить наш экспортный потенциал, в результате чего произойдет уменьшение средств заработка. Это конечно тоже плохо, потому что за эти средства мы также осуществляем оборону нашей страны - ответил Марчук на вопрос об уменьшении урожая пшеницы из-за засухи.