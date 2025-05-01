В Украине заморозки могут уничтожить более 80% урожая персиков и абрикосов – эксперт

В Украине заморозки нанесли ущерб части плодово-ягодных культур. В частности, может быть потеряно до 80% урожая абрикосов и персиков, сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире национального телемарафона.

Детали

Больше всего пострадал рапс, который уже был в фазе цветения - потери могут достигать 10-15%. Также повреждены плодово-ягодные деревья: абрикосы, персики, черешни, вишни. По некоторым культурам - потери до 70-80% - сказал Марчук.

Он добавил, что фермеры прилагают все усилия, чтобы спасти ситуацию, однако в целом заморозки нанесут тяжелые потери.

На этой неделе в некоторых регионах Украины заморозки продолжаются, аграрии выходят с желанием сохранить хотя бы тот урожай, который есть, но по таким культурам, повторюсь, как абрикосы и персики мы будем иметь большие потери - подвел неутешительные итоги Марчук.

Дополнение

Марчук сообщил, что Украине хватит зерна для собственного потребления даже несмотря на засуху. Будет нарушен только экспортный потенциал нашего государства. При уменьшении на 15-20%, даже если это произойдет, то 18 миллионов тонн, это в три раза больше, чем потребляет сама Украина, потому что нам в год нужно 6,5-7 миллионов.

Это может нарушить наш экспортный потенциал, в результате чего произойдет уменьшение средств заработка. Это конечно тоже плохо, потому что за эти средства мы также осуществляем оборону нашей страны - ответил Марчук на вопрос об уменьшении урожая пшеницы из-за засухи.