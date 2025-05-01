Посуха може порушити експортний потенціал нашої держави - експерт

Україні вистачить зерна для власного споживання навіть попри посуху, буде порушено лише експортний потенціал нашої держави. Про це сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

При зменшенні на 15-20%, навіть якщо це відбудеться, що 18 мільйонів тон, це в три рази більше, ніж споживає сама Україна, тому що нам на рік потрібно 6,5-7 мільйонів. Це може порушити наш експортний потенціал, внаслідок чого відбудеться зменшення коштів заробітку. Це звичайно теж погано, бо за ці кошти ми також здійснюємо оборону нашої країни

Він також пояснив, що якщо пшениці на продаж буде менше, то це не означає і зменшення прибутків, адже ціни будуть рости через попит.

Ситуація з посухою, зменшенням кількості опадів є майже на всіх континентах. Відповідно, через той попит, який існує на продовольчу пшеницю, то і ціна на неї існує досить висока. Тому якщо буде менше – це не гарантує, що ми отримаємо по коштах менше. Ми навіть можемо заробити більше, експортуючи менше, через цю ціну