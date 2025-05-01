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Посуха може порушити експортний потенціал нашої держави - експерт

Київ • УНН

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Україна забезпечить себе зерном, незважаючи на посуху, але експортний потенціал зменшиться. Експерт каже, що ціни на пшеницю зростуть через попит, що компенсує менші обсяги експорту.

Посуха може порушити експортний потенціал нашої держави - експерт

Україні вистачить зерна для власного споживання навіть попри посуху, буде порушено лише експортний потенціал нашої держави. Про це сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

При зменшенні на 15-20%, навіть якщо це відбудеться, що 18 мільйонів тон, це в три рази більше, ніж споживає сама Україна, тому що нам на рік потрібно 6,5-7 мільйонів. Це може порушити наш експортний потенціал, внаслідок чого відбудеться зменшення коштів заробітку. Це звичайно теж погано, бо за ці кошти ми також здійснюємо оборону нашої країни

- відповів Марчук на запитання щодо зменшення врожаю пшениці чере посуху.

Він також пояснив, що якщо пшениці на продаж буде менше, то це не означає і зменшення прибутків, адже ціни будуть рости через попит.

Ситуація з посухою, зменшенням кількості опадів є майже на всіх континентах. Відповідно, через той попит, який існує на продовольчу пшеницю, то і ціна на неї існує досить висока. Тому якщо буде менше – це не гарантує, що ми отримаємо по коштах менше. Ми навіть можемо заробити більше, експортуючи менше, через цю ціну

- зазначив Марчук.

Експерт також наголосив, що в цьому сезоні посівної компанії вже озимою пшеницею вже було засіяно 4,7 мільйонів гектарів землі,

Аграрії в полях, аграрії працюють. Якщо дивитися на посів озимини, то озимої пшениці було засіяно десь 4,7 мільйонів гектарів землі. Тут не враховувалася яра пшениця, яка в цьому сезоні посівної компанії збільшиться у порівнянні з минулим роком на 25%. Якщо пройдуть кілька опадів, на які ми очікуємо, то все буде добре

- підсумував Марчук.

Доповнення

В Національному банку України очікують суттєве збільшення показників врожаїв порівняно з минулим роком, що сприятиме сповільненню продовольчої інфляції у другому півріччі 2025 року.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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