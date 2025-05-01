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Засуха может нарушить экспортный потенциал нашего государства – эксперт

Киев • УНН

 • 1226 просмотра

Украина обеспечит себя зерном, несмотря на засуху, но экспортный потенциал уменьшится. Эксперт говорит, что цены на пшеницу вырастут из-за спроса, что компенсирует меньшие объемы экспорта.

Засуха может нарушить экспортный потенциал нашего государства – эксперт

Украине хватит зерна для собственного потребления даже несмотря на засуху, будет нарушен лишь экспортный потенциал нашего государства. Об этом сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

При уменьшении на 15-20%, даже если это произойдет, что 18 миллионов тонн, это в три раза больше, чем потребляет сама Украина, потому что нам в год нужно 6,5-7 миллионов. Это может нарушить наш экспортный потенциал, вследствие чего произойдет уменьшение средств заработка. Это конечно тоже плохо, потому что за эти средства мы также осуществляем оборону нашей страны

- ответил Марчук на вопрос об уменьшении урожая пшеницы из-за засухи.

Он также объяснил, что если пшеницы на продажу будет меньше, то это не означает и уменьшение прибылей, ведь цены будут расти из-за спроса.

Ситуация с засухой, уменьшением количества осадков есть почти на всех континентах. Соответственно, из-за того спроса, который существует на продовольственную пшеницу, то и цена на нее существует достаточно высокая. Поэтому если будет меньше – это не гарантирует, что мы получим по средствам меньше. Мы даже можем заработать больше, экспортируя меньше, из-за этой цены

- отметил Марчук.

Эксперт также подчеркнул, что в этом сезоне посевной компании уже озимой пшеницей уже было засеяно 4,7 миллиона гектаров земли,

Аграрии в полях, аграрии работают. Если смотреть на посев озимых, то озимой пшеницы было засеяно где-то 4,7 миллиона гектаров земли. Здесь не учитывалась яровая пшеница, которая в этом сезоне посевной компании увеличится по сравнению с прошлым годом на 25%. Если пройдут несколько осадков, на которые мы ожидаем, то все будет хорошо

- подытожил Марчук.

Дополнение

В Национальном банке Украины ожидают существенное увеличение показателей урожаев по сравнению с прошлым годом, что будет способствовать замедлению продовольственной инфляции во втором полугодии 2025 года.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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