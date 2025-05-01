Засуха может нарушить экспортный потенциал нашего государства – эксперт
Киев • УНН
Украина обеспечит себя зерном, несмотря на засуху, но экспортный потенциал уменьшится. Эксперт говорит, что цены на пшеницу вырастут из-за спроса, что компенсирует меньшие объемы экспорта.
Украине хватит зерна для собственного потребления даже несмотря на засуху, будет нарушен лишь экспортный потенциал нашего государства. Об этом сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире национального телемарафона, пишет УНН.
При уменьшении на 15-20%, даже если это произойдет, что 18 миллионов тонн, это в три раза больше, чем потребляет сама Украина, потому что нам в год нужно 6,5-7 миллионов. Это может нарушить наш экспортный потенциал, вследствие чего произойдет уменьшение средств заработка. Это конечно тоже плохо, потому что за эти средства мы также осуществляем оборону нашей страны
Он также объяснил, что если пшеницы на продажу будет меньше, то это не означает и уменьшение прибылей, ведь цены будут расти из-за спроса.
Ситуация с засухой, уменьшением количества осадков есть почти на всех континентах. Соответственно, из-за того спроса, который существует на продовольственную пшеницу, то и цена на нее существует достаточно высокая. Поэтому если будет меньше – это не гарантирует, что мы получим по средствам меньше. Мы даже можем заработать больше, экспортируя меньше, из-за этой цены
Эксперт также подчеркнул, что в этом сезоне посевной компании уже озимой пшеницей уже было засеяно 4,7 миллиона гектаров земли,
Аграрии в полях, аграрии работают. Если смотреть на посев озимых, то озимой пшеницы было засеяно где-то 4,7 миллиона гектаров земли. Здесь не учитывалась яровая пшеница, которая в этом сезоне посевной компании увеличится по сравнению с прошлым годом на 25%. Если пройдут несколько осадков, на которые мы ожидаем, то все будет хорошо
Дополнение
В Национальном банке Украины ожидают существенное увеличение показателей урожаев по сравнению с прошлым годом, что будет способствовать замедлению продовольственной инфляции во втором полугодии 2025 года.