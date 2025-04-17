Очікуємо досить суттєве збільшення показників врожаїв порівняно з минулим роком - НБУ
Київ • УНН
В НБУ очікують суттєве збільшення врожаїв зернових, олійних та овочів у 2025 році. Це сприятиме сповільненню продовольчої інфляції у другому півріччі.
В Національному банку України очікують суттєве збільшення показників врожаїв порівняно з минулим роком, що сприятиме сповільненню продовольчої інфляції у другому півріччі 2025 року. Про це під час брифінгу заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, передає УНН.
По прогнозам врожаїв ми не змінили наші оцінки порівняно з січневими. Трошки покращили по зерновим, трошки погіршили по олійним. Загалом очікуємо досить суттєве збільшення показників врожаїв порівняно з минулим роком, що власне і має сприяти сповільненню продовольчої інфляції у другому півріччі
Він зазначив, що НБУ, наприклад, очікує зростання врожаю зернових культур на 12%, по олійним - на 10%, по овочам та картоплі - 17%.
Звичайно весняні заморозки та можливі в майбутньому тривалі періоди посухи можуть негативно вплинути на врожайність окремої продукції. Це може спричинити певний тиск на ціни. Ми це розглядаємо, як ризик. Водночас, на нашу думку, цей ризик є меншим, ніж в минулому році, тому що після того, як ціни досить суттєво зросли на цю продукції, відповідно потенціал подальшого зростання цін буде обмежувати відповідним імпортом
За його словами, за інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України, значних пошкоджень посівів від заморозків не спостерігається.
Нагадаємо
Упродовж І кварталу 2025 року інфляція очікувано зростала та в березні сягнула 14,6% у річному вимірі. Проте, згідно з прогнозом, вона повернеться до зниження влітку й сповільниться до однознакового рівня наприкінці року.