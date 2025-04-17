Очікуємо досить суттєве збільшення показників врожаїв порівняно з минулим роком - НБУ

В Національному банку України очікують суттєве збільшення показників врожаїв порівняно з минулим роком, що сприятиме сповільненню продовольчої інфляції у другому півріччі 2025 року. Про це під час брифінгу заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, передає УНН.

По прогнозам врожаїв ми не змінили наші оцінки порівняно з січневими. Трошки покращили по зерновим, трошки погіршили по олійним. Загалом очікуємо досить суттєве збільшення показників врожаїв порівняно з минулим роком, що власне і має сприяти сповільненню продовольчої інфляції у другому півріччі - сказав Ніколайчук.

Він зазначив, що НБУ, наприклад, очікує зростання врожаю зернових культур на 12%, по олійним - на 10%, по овочам та картоплі - 17%.

Звичайно весняні заморозки та можливі в майбутньому тривалі періоди посухи можуть негативно вплинути на врожайність окремої продукції. Це може спричинити певний тиск на ціни. Ми це розглядаємо, як ризик. Водночас, на нашу думку, цей ризик є меншим, ніж в минулому році, тому що після того, як ціни досить суттєво зросли на цю продукції, відповідно потенціал подальшого зростання цін буде обмежувати відповідним імпортом - додав Ніколайчук.

За його словами, за інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України, значних пошкоджень посівів від заморозків не спостерігається.

Нагадаємо

Упродовж І кварталу 2025 року інфляція очікувано зростала та в березні сягнула 14,6% у річному вимірі. Проте, згідно з прогнозом, вона повернеться до зниження влітку й сповільниться до однознакового рівня наприкінці року.