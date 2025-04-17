Коли очікувати зниження цін - відповідь Нацбанку

Упродовж І кварталу 2025 року інфляція очікувано зростала та в березні сягнула 14,6% у річному вимірі. Проте, згідно з прогнозом, вона повернеться до зниження влітку й сповільниться до однознакового рівня наприкінці року. Про це повідомили у Нацбанку, пише УНН.

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"У перші місяці року інфляція зростала доволі близько до траєкторії попереднього макропрогнозу НБУ та в березні сягнула 14,6% р/р. Така динаміка зумовлювалася залишковими ефектами гірших торішніх урожаїв, подальшим підвищенням цін на підакцизну продукцію, а також впливом фундаментальних чинників, зокрема з боку збільшення витрат підприємств на енергоресурси й оплату праці та стійкого споживчого попиту", - інформує Нацбанк.

Повідомляється, що подальше зростання інфляції послуг теж є індикатором усе ще суттєвого внутрішнього цінового тиску.

"Водночас помісячна динаміка інфляції, скоригована на сезонність, свідчить про ознаки послаблення цінового тиску. Цьому, зокрема, сприяли заходи НБУ зі збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань", - йдеться в повідомленні.

Як вказано, березневе опитування засвідчило подальше поліпшення очікувань домогосподарств, а статистика пошукових інтернет-запитів - зниження уваги населення до теми інфляції з пікових рівнів на початку року. Натомість інфляційні очікування підприємств і банків дещо погіршилися.

Загалом, зазначається, що попри зростання показника інфляції в річному вимірі, інфляційні очікування економічних агентів залишаються відносно стійкими.

Нацбанк повідомляє, що інфляція повернеться до зниження влітку й сповільниться до однознакового рівня наприкінці року.

Відповідно до прогнозу НБУ, влітку зростання цін у річному вимірі почне сповільнюватися за широким спектром товарів і послуг. Очікуване збільшення врожаїв сприятиме зниженню продовольчої інфляції з ІІІ кварталу 2025 року та її стабілізації на порівняно низькому рівні надалі - інформує НБУ.

Фундаментальний інфляційний тиск поступово вщухатиме під впливом заходів монетарної політики НБУ, поліпшення ситуації з постачанням електроенергії та помірнішого тиску з боку ринку праці, зазначили у НБУ. Додатковим чинником, як вказано, буде зменшення цін на нафту внаслідок торговельних протистоянь у світі.

У результаті інфляція наприкінці 2025 року знизиться до 8,7%, а у 2026 році - до цілі 5% - повідомили у НБУ.

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Доповнення

За даними Держстату, інфляція на споживчому ринку в березні 2025 року у річному вимірі прискорилася до 14,6%, порівняно із лютим 2025 року становила 1,5%, з початку року - 3,5%.