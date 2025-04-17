Когда ожидать снижения цен - ответ Нацбанка

В течение I квартала 2025 года инфляция ожидаемо росла и в марте достигла 14,6% в годовом измерении. Однако, согласно прогнозу, она вернется к снижению летом и замедлится до однозначного уровня в конце года. Об этом сообщили в Нацбанке, пишет УНН.

Детали

"В первые месяцы года инфляция росла довольно близко к траектории предыдущего макропрогноза НБУ и в марте достигла 14,6% г/г. Такая динамика обусловливалась остаточными эффектами худших прошлогодних урожаев, дальнейшим повышением цен на подакцизную продукцию, а также влиянием фундаментальных факторов, в частности со стороны увеличения расходов предприятий на энергоресурсы и оплату труда и устойчивого потребительского спроса", - информирует Нацбанк.

Сообщается, что дальнейший рост инфляции услуг тоже является индикатором все еще существенного внутреннего ценового давления.

"В то же время помесячная динамика инфляции, скорректированная на сезонность, свидетельствует о признаках ослабления ценового давления. Этому, в частности, способствовали меры НБУ по сохранению устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий", - говорится в сообщении.

Как указано, мартовский опрос показал дальнейшее улучшение ожиданий домохозяйств, а статистика поисковых интернет-запросов - снижение внимания населения к теме инфляции с пиковых уровней в начале года. Зато инфляционные ожидания предприятий и банков несколько ухудшились.

В общем, отмечается, что несмотря на рост показателя инфляции в годовом измерении, инфляционные ожидания экономических агентов остаются относительно устойчивыми.

Нацбанк сообщает, что инфляция вернется к снижению летом и замедлится до однозначного уровня в конце года.

Согласно прогнозу НБУ, летом рост цен в годовом измерении начнет замедляться по широкому спектру товаров и услуг. Ожидаемое увеличение урожаев будет способствовать снижению продовольственной инфляции с III квартала 2025 года и ее стабилизации на сравнительно низком уровне в дальнейшем - информирует НБУ.

Фундаментальное инфляционное давление постепенно будет утихать под влиянием мер монетарной политики НБУ, улучшения ситуации со снабжением электроэнергией и более умеренного давления со стороны рынка труда, отметили в НБУ. Дополнительным фактором, как указано, будет уменьшение цен на нефть в результате торговых противостояний в мире.

В результате инфляция в конце 2025 года снизится до 8,7%, а в 2026 году - до цели 5% - сообщили в НБУ.

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Дополнение

По данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в марте 2025 года в годовом измерении ускорилась до 14,6%, по сравнению с февралем 2025 года составила 1,5%, с начала года - 3,5%.