Эволюция стиля Дженнифер Лопес на Met Gala: от дебюта до потрясающих образов

Запад, посвященный моде, состоится в следующий понедельник, 5 мая. Знаменитая американская актриса и певица Дженнифер Лопес среди тех, кто способен вызвать фурор на красной дорожке. За несколько десятилетий Лопес стала смелее в своем образе для Met Gala. Вusinessinsider напомнил, а УНН передает, какими были образы J. Lo на протяжении исторических декад.

Детали

Дженнифер Лопес уже давно является фавориткой крупнейшего модного вечера, и заслужила от критиков признание как "самая последовательная и влиятельная латиноамериканская фигура"

Лопес дебютировала на Met Gala в 1999 году, выбрав простое шелковое платье с меховой курткой в тон.

Но за эти десятилетия Лопес стала смелее в своем образе для Met Gala, в котором есть смесь гламура старого Голливуда, ковбойского шика и собственной версии откровенного платья.

Вusinessinsider вспоминает все наряды J. Lo на Met Gala: от наименее до самых знаковых.

Дженнифер Лопес дебютировала на Met Gala в однотонном образе, который "отражал время"

В 1999 году Лопес появилась на показе со своим тогдашним парнем Шоном Комбсом.

Темой был "Рок-стиль": меховая куртка, шелковое платье в тон, а также туфли на низком каблуке. Как только она сняла куртку, сразу продемонстрировала свой фирменный стиль. Лопес надела платье с вырезом, которое она с легкостью могла бы надеть и сегодня.

Met Gala 2008 года - тогда платье Лопес было похоже на "выпускной" стиль середины 2000-х

Лопес надела платье Alberta Ferretti бирюзового цвета на гала-вечер Met Gala 2008 года, который назывался "Супергерои: Мода и фантазия". Плиссированный лиф и большое количество бисера, Лопес дополнила блестящим клатчем и браслетом на манжете, напоминавшем корсаж.

Что-то вроде медленных танцев в школьном спортзале под звуки песни "All My Life".

Met Gala 2006 года: платье Лопес было красивым, но простеньким

На гала-вечер Met Gala 2006 года Лопес надела детское розовое платье от Versace. Контекст образа похож на тему "Англомания: традиции и нарушения в британской моде".

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Платье имеет схожий силуэт с ансамблем Лопес 2008 года, впрочем цвет и рюши сделали его очень женственным и элегантным. Но не церемонии "Оскар" - лучшее место для подобного наряда, делает вывод Іnsider.

В 2007 году певица предложила гламур старого Голливуда в честь темы "Пуаре: король моды".

Хотя этот образ не очень запоминается, нельзя отрицать, что Лопес выглядела гламурно.

2004 год: Лопес произвела фурор в рекламе Дольче и Габбана

На красной дорожке Met Gala-2004 Лопес добавила драматизма при поддержке легендарных дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана.

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Во время мероприятия под названием "Опасные связи: Мода и мебель в 18 веке", звезда надела платье от их бренда. Лопес выглядела великолепно в романтическом черном платье с несколькими уникальными деталями.

Дерзкий прозрачный кружевной лиф. .. черные пуговицы, спускающиеся по бокам платья. Юбка с оборками, плетеная прическа и ярко-красная помада добавили ансамблю фламенко. - обращает внимание издание на детали.

В 2013 году в честь Met Gala "PUNK: Chaos to Couture" Лопес еще больше развлекается со своим стилем

Тогда Лопес вышла в свет в платье с длинными рукавами от Майкла Корса.

Прозрачный наряд с головы до ног был покрыт черными пятнами, напоминавшими принт гепарда. Лопес дополнила образ высоченным помпадуром, которым бы гордилась Синди Лопер. - пишет издание.

Возможно, платье было больше похоже на джунгли, чем на панк. Впрочем многозначительная суперзвезда чувствовала себя комфортно, добавив этот дерзкий стиль на Met Gala.

Лопес потрясла красным платьем цвета пожарной машины во время гала-вечера Met Gala 2011 года - дань памяти Alexander McQueen

Красная дорожка Met Gala 2011 была предназначена для чествования одного из крупнейших первопроходцев моды - Александру МакКуину. Через год после смерти выдающегося британского модельера.

Красное платье Лопес от Gucci, бесспорно, прекрасно. Струящееся платье имело вырез на лифе и декольте в виде бабочки, а Лопес дополнила ансамбль красным плечевым аксессуаром, покрытым цветами.

Укладка - гладкая прическа и драматичные красные губы - была удачной. Хотя этот образ не относится к наиболее запоминающимся образам Лопес, он является одним из самых красивых, пишет издание.

Обнаженные платья на Met Gala 2015 года: Лопес была среди звезд, которые подхватили этот тренд

Рианна положила начало тренду на откровенные платья, надев едва прикрытое платье на церемонию вручения наград CFDA Fashion Awards 2014 года.

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Лопес также присоединилась к этой тенденции, надев прозрачное красное платье от Versace для показа фильма "Китай: Сквозь Зазеркалье".

Платье на одно плечо было украшено блестящим (и стратегически размещенным) драконом, который спускался вниз по лифу.

Возможно, Лопес и отказалась от авангардной темы Met Gala 2017 года, но выглядела она, безусловно, как голливудская мечта

Большинство заголовков о появлении Джей Ло на Met Gala 2017 были посвящены ее дебюту на красной дорожке с тогдашним бойфрендом Алексом Родригесом.

Их отношения - давняя история.

Вписывается ли платье в выставку "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Искусство промежуточного этапа"? Абсолютно нет. Но, Лопес часто решает делать свою собственную вещь.

Небесно-голубое платье Лопес излучает неоспоримый гламур 1970-х годов. Высокий вырез и прозрачная накидка добавляют изысканности этому ансамблю, так же как и ее высокие пони и массивные серьги Harry Winston.

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Подход Лопес к Met Gala изменился за последние годы.

Приняв тему и сделав выбор в пользу более смелого наряда, Лопес дает понять, что она - та, на кого стоит обратить внимание на лестнице Метрополитену.

Своим коричневым ансамблем от Ralph Lauren, который был покрыт тончайшими серебристыми блестками, певица и актриса вызвала безусловный фурор.

Платье имело глубокое декольте, разрез до бедра и шлейф, который драматично спадал вниз по культовой лестнице Met Gala.

Также Лопес надела платье с коричневой накидкой из искусственного меха, серебряным ожерельем, кожаным ремнем и чокером.

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Лопес позаботилась о том, чтобы все взгляды были прикованы к ней во время создания темы "Сад времени", где она была сопредседателем вместе с Зендаей, Крисом Хемсвортом и Бэд Банни.

На изготовление платья Schiaparelli Haute Couture на заказ ушло более 800 часов, оно имело глубокий вырез, прозрачную ткань, стратегически размещенные серебряные бусины и эффектный шлейф. Лопес сочетала свой ансамбль со смелым бриллиантовым колье от Tiffany & Co.

Впрочем некоторые считают, что наряд Лопес затерялся в море голых платьев, которые появились на Met Gala 2024 года на таких знаменитостях, как Эмили Ратажковски, FKA Twigs, Фиби Дайневор и Эль Фаннинг.

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