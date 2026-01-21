США захватили седьмой танкер в Карибском море, связанный с Венесуэлой

Войска Соединенных Штатов Америки захватили еще один танкер в Карибском бассейне. Об этом сообщило Южное командование США в соцсети Х, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что утром вооруженные силы США, "в поддержку Министерства внутренней безопасности, без инцидентов задержали моторное судно Sagitta".

Задержание еще одного танкера, действовавшего вопреки установленному президентом Трампом карантину для судов, находящихся под санкциями, в Карибском бассейне, демонстрирует нашу решимость обеспечить, чтобы единственной нефтью, покидающей Венесуэлу, была нефть, которая вывозится надлежащим образом и законно - говорится в сообщении.

Указывается, что "поскольку объединенные силы действуют в Западном полушарии, мы подтверждаем, что безопасность американского народа является первоочередной, демонстрируя нашу приверженность безопасности и стабильности".

Добавим, что это уже седьмое судно, задержанное за последние недели, которое могло перевозить венесуэльскую нефть или уже перевозило ее.

Напомним

15 января спецназ Соединенных Штатов Америки задержал еще один танкер, связанный с Венесуэлой.

