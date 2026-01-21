США захватили седьмой танкер в Карибском море, связанный с Венесуэлой

$43.180.08
50.320.20
ukenru
20:12 • 6370 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
19:42 • 12419 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
18:44 • 14827 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 26130 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 22338 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 34474 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 22558 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 28047 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 25487 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 25557 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором20 января, 14:32 • 16189 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo20 января, 14:39 • 17502 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21 • 10218 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 7658 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть19:12 • 10596 просмотра
публикации
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть19:12 • 10602 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45 • 26134 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность20 января, 13:28 • 34474 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 35247 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 47307 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Виталий Кличко
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Давос
Европа
Реклама
УНН Lite
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 5912 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 7662 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21 • 10221 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo20 января, 14:39 • 17506 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором20 января, 14:32 • 16193 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Золото

США захватили седьмой танкер в Карибском море, связанный с Венесуэлой

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Войска США задержали моторное судно Sagitta в Карибском бассейне, что стало седьмым таким случаем за последние недели. Задержание произошло при поддержке Министерства внутренней безопасности, "без инцидентов".

США захватили седьмой танкер в Карибском море, связанный с Венесуэлой

Войска Соединенных Штатов Америки захватили еще один танкер в Карибском бассейне. Об этом сообщило Южное командование США в соцсети Х, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что утром вооруженные силы США, "в поддержку Министерства внутренней безопасности, без инцидентов задержали моторное судно Sagitta".

Задержание еще одного танкера, действовавшего вопреки установленному президентом Трампом карантину для судов, находящихся под санкциями, в Карибском бассейне, демонстрирует нашу решимость обеспечить, чтобы единственной нефтью, покидающей Венесуэлу, была нефть, которая вывозится надлежащим образом и законно

- говорится в сообщении.

Указывается, что "поскольку объединенные силы действуют в Западном полушарии, мы подтверждаем, что безопасность американского народа является первоочередной, демонстрируя нашу приверженность безопасности и стабильности".

Добавим, что это уже седьмое судно, задержанное за последние недели, которое могло перевозить венесуэльскую нефть или уже перевозило ее.

Напомним

15 января спецназ Соединенных Штатов Америки задержал еще один танкер, связанный с Венесуэлой.

"Теневой флот" ищет защиты в россии после захвата танкеров США - Bloomberg14.01.26, 09:10 • 5265 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Министерство внутренней безопасности США
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты