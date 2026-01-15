$43.180.08
Що буде з цінами на продуктовий кошик - відповідь експерта
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
США затримали ще один танкер, пов'язаний з Венесуелою: відео і всі деталі

Київ • УНН

За даними американських військових, йдеться про танкер "Вероніка". Там зазначили, що екіпаж танкера "діяв всупереч встановленому президентом Трампом карантину для санкціонованих суден у Карибському басейні".

США затримали ще один танкер, пов'язаний з Венесуелою: відео і всі деталі

Спецназ Сполучених Штатів Америки затримав ще один танкер, пов'язаний з Венесуелою. Це сталось у четвер, 15 січня, повідомляє УНН з посиланням на Південне командування Армії США, а також на Reuters.

Деталі

Це вже шосте судно, затримане за останні тижні, яке могло перевозити венесуельську нафту, або вже перевозило її. Американські чиновники, які висловилися на умовах анонімності, повідомили, що затримання відбулося в Карибському басейні.

Південне командування Збройних сил США підтвердило проведення операції до світанку, заявивши, що американські війська затримали танкер "Вероніка". Там зазначили, що екіпаж танкера "діяв всупереч встановленому президентом Трампом карантину для санкціонованих суден у Карибському басейні".

Також з’явилось відео затримання.

росія глузує з США: ООН повинна стежити за нападами на кораблі в Карибському басейні, а не в Червоному морі14.01.26, 21:05 • 4452 перегляди

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки