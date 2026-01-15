США затримали ще один танкер, пов'язаний з Венесуелою: відео і всі деталі

Спецназ Сполучених Штатів Америки затримав ще один танкер, пов'язаний з Венесуелою. Це сталось у четвер, 15 січня, повідомляє УНН з посиланням на Південне командування Армії США, а також на Reuters.

Деталі

Це вже шосте судно, затримане за останні тижні, яке могло перевозити венесуельську нафту, або вже перевозило її. Американські чиновники, які висловилися на умовах анонімності, повідомили, що затримання відбулося в Карибському басейні.

Південне командування Збройних сил США підтвердило проведення операції до світанку, заявивши, що американські війська затримали танкер "Вероніка". Там зазначили, що екіпаж танкера "діяв всупереч встановленому президентом Трампом карантину для санкціонованих суден у Карибському басейні".

Також з’явилось відео затримання.

