США задержали еще один танкер, связанный с Венесуэлой: видео и все детали

14:15 • 2100 просмотра
Что будет с ценами на продуктовую корзину – ответ эксперта
Эксклюзив
13:18 • 7874 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 38425 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 50810 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 29603 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 30356 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 49108 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 40203 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 41009 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 35200 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
В Киеве из-за атаки рф обломки дрона попали в 15-этажку: показали последствияPhoto15 января, 06:59 • 27892 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 17335 просмотра
Киев и область до сих пор без графиков, из-за новых атак рф обесточивания на Житомирщине и Харьковщине - Минэнерго15 января, 08:33 • 25783 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН10:29 • 33848 просмотра
Рада отклонила поправку об отмене отсрочки студентам 25+11:42 • 14871 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН10:29 • 33895 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 38428 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 50813 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 54664 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 67457 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Наталья Калмыкова
Игорь Терехов
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Черниговская область
Сумская область
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 17370 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 41534 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 75444 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 66570 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 70647 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Микоян МиГ-29
Фильм

США задержали еще один танкер, связанный с Венесуэлой: видео и все детали

Киев • УНН

 • 16 просмотра

По данным американских военных, речь идет о танкере "Вероника". Там отметили, что экипаж танкера "действовал вопреки установленному президентом Трампом карантину для санкционированных судов в Карибском бассейне".

США задержали еще один танкер, связанный с Венесуэлой: видео и все детали

Спецназ Соединенных Штатов Америки задержал еще один танкер, связанный с Венесуэлой. Это произошло в четверг, 15 января, сообщает УНН со ссылкой на Южное командование Армии США, а также на Reuters.

Детали

Это уже шестое судно, задержанное за последние недели, которое могло перевозить венесуэльскую нефть или уже перевозило ее. Американские чиновники, высказавшиеся на условиях анонимности, сообщили, что задержание произошло в Карибском бассейне.

Южное командование Вооруженных сил США подтвердило проведение операции до рассвета, заявив, что американские войска задержали танкер "Вероника". Там отметили, что экипаж танкера "действовал вопреки установленному президентом Трампом карантину для санкционированных судов в Карибском бассейне".

Также появилось видео задержания.

россия насмехается над США: ООН должна следить за нападениями на корабли в Карибском бассейне, а не в Красном море14.01.26, 21:05 • 4452 просмотра

Евгений Устименко

Санкции
Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты