США задержали еще один танкер, связанный с Венесуэлой: видео и все детали

Спецназ Соединенных Штатов Америки задержал еще один танкер, связанный с Венесуэлой. Это произошло в четверг, 15 января, сообщает УНН со ссылкой на Южное командование Армии США, а также на Reuters.

Детали

Это уже шестое судно, задержанное за последние недели, которое могло перевозить венесуэльскую нефть или уже перевозило ее. Американские чиновники, высказавшиеся на условиях анонимности, сообщили, что задержание произошло в Карибском бассейне.

Южное командование Вооруженных сил США подтвердило проведение операции до рассвета, заявив, что американские войска задержали танкер "Вероника". Там отметили, что экипаж танкера "действовал вопреки установленному президентом Трампом карантину для санкционированных судов в Карибском бассейне".

Также появилось видео задержания.

